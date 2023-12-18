Летящие в Новый Уренгой самолеты посадили на запасных аэродромах из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия мешают совершить посадку воздушным суднам на Ямале. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Сразу несколько самолетов не смогли приземлиться на аэродроме Нового Уренгоя из-за усиления ветра до 20 м/с. Им пришлось использовать для посадки другие воздушные гавани. Так, рейс YC-90 из Москвы вынужден был приземлиться в аэропорту Надыма, рейс YC-9893 из Омска сел в Салехарде, рейс S7-2571 из Москвы совершил посадку на аэродром Нижневартовска, рейс S7-5341 из Новосибирска вместо Нового Уренгоя также приземлился на аэродроме Надыма, рейс SU-1522 из Москвы сел в аэропорту Сургута, рейс UT-185 из Уфы - в аэропорту Нижневартовска. Из-за неприбытия данных самолетов в Новый Уренгой, из аэропорта этого города задерживаются следующие регулярные рейсы: рейс YC-89 в Москву (Домодедово), рейс S7-2572 в Москву (Домодедово), рейс SU-1523 в Москву (Шереметьево), рейс UT-542 в Тюмень. Ранее «Ямал 1» оповещал, что в аэропорту Екатеринбурга совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Пермь. Воздушное судно остановилось в Кольцово из-за непогоды..