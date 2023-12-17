Стюардесса рассказала, как выбраться из задымленного салона самолета

Полет на борту самолета связан с определенными рисками для пассажиров. Конечно, перед каждым рейсом сотрудники проводят инструктаж, однако есть моменты, о которых многие не знают. О том, как подготовиться к экстренным ситуациям на борту, анонимно рассказала стюардесса одной из авиакомпаний.

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Девушка посоветовала пассажирам рейсов всегда запоминать расположение аварийных выходов, а также посчитать, сколько рядов между ними и аварийным выходом. Это позволит человеку быстрее сориентироваться в случае, если в салоне произошло задымление, а искать выход приходится на ощупь, рассказала сотрудница газете Express.

Также ради безопасности человеку необходимо внимательно слушать инструктаж стюардессы и надеть спасательный жилет, если самолет начнет садиться на воду, пишет 5-tv.ru.