Безопасные места в самолете — где находятся, как выбрать и забронировать

Для тех, кто боится за свою жизнь.

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Авиаперелёты – один из самых быстрых способов добраться из пункта А в пункт Б. Однако такое путешествие – страх многих людей. Особенно в панику могут ввести новости про крушения самолётов, но если посмотреть на статистику, то случаются они крайне редко.

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Для своего спокойствия можно изучить все нюансы и узнать, где находятся самые безопасные места, прежде чем заходить в самолёт.

Последние шесть рядов

Исходя из исследования Time, в котором учитывали статистику всех катастроф, чаще всего остаться живым удавалось людям, выбравшим билеты в задней части самолёта, то есть последние шесть-семь рядов. Если рассматривать расположение в ряду, то оптимальными станут сиденья у прохода.

Это обусловлено тем, что при экстренном аварийном приземлении разлом лайнера, как правило, происходит посередине. Задняя часть при этом остаётся более невредимой из-за меньших рисков возгорания. Ведь от удара могут загореться двигатели, которые расположены в центре, на уровне крыльев, а под последними шестью рядами нет резервуаров с топливом. Конечно, нельзя сказать, что выбор последних мест защитит пассажира на 100%, но, исходя из статистики, это немного снизит риски.

Дмитрий Волков, блогер, путешественник, автор блога Dmitrii_visa.news: «Выводы были сделаны на основе аналитики происшествий, происходивших в мире авиакатастроф».

Места, естественно, можно забронировать заранее. На них не действуют какие-то особые условия, и они доступны при онлайн-регистрации в любой авиакомпании или при регистрации в аэропорту.

Места у заднего аварийного выхода

Очевидный плюс этих мест – быстрый доступ к выходу при эвакуации пассажиров. Однако во многих компаниях действуют определённые правила посадки на эти места, это связано с двумя причинами: больший комфорт и безопасность.

Разберёмся с комфортом, обусловленным увеличенным пространством за счёт прохода к двери. В связи с возможностью вытянуть ноги и расположиться удобнее такие места стоят дороже. Важно также учитывать, что спинка откидывается не на всех местах этих рядов, что также связано с тем, что проход к аварийному выходу должен быть свободен всегда. Откидная спинка сиденья также увеличит стоимость билета.

Что касается особенностей посадки, связанных с безопасностью, эти места доступны не всем пассажирам, на сайте авиакомпании обычно представлен список лиц, которым нельзя располагаться на местах у аварийных выходов. Такое решение связано с тем, что человек, сидящий там, в случае экстренной ситуации должен иметь возможность помочь эвакуировать пассажиров. Так, в список ограничений попадают несовершеннолетние, люди с ограниченной мобильностью или жизнедеятельностью, беременные и пассажиры с детьми или животными.

Иногда эти места можно забронировать онлайн, но чаще их нужно выбирать непосредственно на регистрации в аэропорту.