В аэропорту Оссора на Камчатке самолет выкатился за пределы ВПП

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Прокурорская проверка началась после инцидента с самолетом Як-40, который при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в Камчатской транспортной прокуратуре.

"15 декабря самолет Як-40 (эксплуатант АО "Камчатское авиационное предприятие"), выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы ВПП. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика, которые не пострадали, воздушное судно не повреждено", - говорится в сообщении.