В новосибирском аэропорту у пассажирки из Таиланда изъяли 15 кораллов

Сотрудинки таможенного поста в аэропорту Толмачево нашли в багаже пассажирки, прилетевшей из Таиланда, 15 фрагментов морских кораллов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По даным специалистов, эти находки подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Обнаруженные коралы изъяли и направили для проведения таможенной экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе Сибирской таможни отмечают, что за ноябрь и декабрь текущего года сотрудники ведомства выявили уже шесть случаев попытки провоза морских раковин и кораллов из Таиланда, Шри-Ланки и Объединенных Арабских Эмиратов. Ввозить их можно только при наличии соответствующих документов и при обязательном декларировании.

Кроме того, за тот же период были зафиксированы 11 попыток провоза через границу холодного оружия в качестве сувениров.

А один из пассажиров, прибывших в Новосибирск из Баку, попытался провезти в багаже сразу пять электрошокеров. Запрещённые предметы изъяли, а на пассажира возбудили административное дело о несоблюдение установленных запретов и ограничений.