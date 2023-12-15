Между Волгоградом и Сочи планируют восстановить авиасообщение в 2024 году

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Волгограда в 2024 году планирует возобновить регулярную полетную программу в Сочи. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Айнетдинов.

"В следующем году аэропорт планирует обеспечить положительную динамику [пассажиропотока] за счет сохранения объемов на московском направлении и рейсах в Санкт-Петербург, поступательного развития региональных маршрутов, обеспечения восстановления регулярной полетной программы в Сочи и развития существующих полетных программ авиакомпаний по международным маршрутам", - сказал он.

Как ТАСС уточнили в пресс-службе волгоградского аэропорта, полетная программа между Волгоградом и Сочи была прекращена осенью 2022 года. В 2023 году из Волгограда летали в Москву, Петербург, Екатеринбург, Сургут, Челябинск, Пермь, Самару, Новосибирск, Новый Уренгой, Минводы, Уфу, Нижний Новгород, а также в Азербайджан, Армению, Турцию, ОАЭ.