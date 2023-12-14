Рейс из Москвы в Стамбул отменили после восьми часов ожидания

Рейс авиакомпании Turkish Airlines из Москвы в Стамбул отменили после того, как пассажиры в ожидании вылета провели восемь часов в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что лайнер должен был вылететь еще в 02:00, однако после посадки люди прождали на борту несколько часов. По данным источника, вылет откладывали из-за неблагоприятных погодных условий. Как рассказали пассажиры, члены экипажа не объяснили причины задержки.

«Теперь объявили, что рейс отменен, все ждут выхода. Похоже, что из-за окончания смены экипажа и отсутствия замены», — предположили путешественники.