Бывшая бортпроводница рассказала, что нельзя фотографировать в самолете

Бывшая стюардесса попросила авиапассажиров избегать одного места в самолете и не фотографировать его. Речь идет о двери, ведущей в кабину экипажа, сообщила она Business Insider (BI).

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По словам экс-бортпроводницы и действующего пилота Карли Чамерлик, лучше вообще не подходить к этому месту в самолете.

«Не слоняйтесь перед дверью кабины экипажа во время полета и не делайте ничего странного рядом с ней», — рекомендовала она.