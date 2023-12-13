Систему «Электронная путевка» хотят адаптировать под горящие туры

Комитет по туризму Госдумы рассматривает поправки в отраслевой закон, касающиеся функционирования системы «Электронная путевка» (ЭП). В частности, планируется внести изменения в статью 10.4 – чтобы туроператоры и турагенты могли своевременно вносить данные о так называемых горящих турах, сейчас такой возможности нет.

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«В случае реализации туроператором туристского продукта менее чем за 24 часа до начала оказания услуг, предусмотренных договором, туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, и иные сведения, подлежащие представлению туроператором в единую информационную систему электронных путевок, не позднее времени начала оказания услуг», – говорится в тексте законопроекта.

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Что касается турагентов, то им в случае заключения договора с туристами менее чем за сутки до начала путешествия необходимо предоставить данные туроператору. А последнему в этом случае дается 72 часа на то, чтобы внести сведения в ЭП.

В действующей редакции отраслевого закона туроператор обязан вносить данные в конце каждого месяца, но не позднее 15-го числа следующего. А в случае, если договор с туристом заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, данные нужно направить в систему не позднее чем за сутки до того, как клиенты отправятся отдыхать. Таким образом, легальной возможности продавать туры в день вылета нет.

«Проблема существует, горящих туров никто не отменял, особенно учитывая менталитет наших туристов, многие из которых в ожидании снижения цен предпочитают покупать путевки в последний момент, – прокомментировал директор ассоциации “Турпомощь” Александр Осауленко. – В существующей редакции закона чисто технически это невозможно. Поэтому очень хорошо, что и Правительство РФ, и депутаты отреагировали на этот вопрос». Как отметил эксперт, в ближайшие месяцы будет проходить обкатка системы: «Это не последние поправки, касающиеся “Электронной путевки”, необходима донастройка всех механизмов».

Однако к законопроекту уже сейчас есть вопросы. По словам основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, предложенная редакция проекта ставит одних туристов в неравное положение с другими в части реализации права на получение сведений из ЭП. «Действующие положения закона допускают, что туристы, приобретающие туры, не получают электронную путевку до вылета, поскольку она формируется только после передачи сведений туроператором в систему, а срок – до 15-го числа следующего месяца. Турист уже может вернуться, а электронной путевки еще нет. Туроператор вправе передать раньше, но не обязан этого делать. Таким образом, вовсе не факт, что туристы на момент вылета будут иметь сформированную электронную путевку, причем закон этого не запрещает. А новые поправки устанавливают новую парадигму – сведения в ЭП должны поступить до вылета, если тур куплен за 24 часа. То есть для “горящих” туристов один срок, а для всех остальных – другой. Причем, если турист покупает тур у туроператора напрямую, то последний обязан передать сведения до начала услуг, а если через турагента, то, возможно, и до 72 часов после получения сведений от турагента. То есть эта категория туристов тоже не получает ЭП до вылета».

Кроме того, по словам юриста, уже внесены поправки и в закон, и в правила функционирования системы, согласно которым с 1 сентября 2024 года по турам, проданным менее чем за 30 дней, сведения в систему должны передаваться не позднее чем за сутки до вылета. «И это дает нам еще один вариант расчета срока передачи данных в систему. Причем за всеми этими сроками необходимо следить, поскольку нарушение порядка передачи сведений влечет за собой правовые последствия», – отметил Георгий Мохов.