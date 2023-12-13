Названы места в самолете, которые лучше не занимать

Места в проходе, несмотря на кажущееся на первый взгляд удобство, являются наиболее опасными, заявила опытная путешественница Ясмин Пекель в интервью изданию Express. По ее словам, пассажиры предпочитают кресла у прохода из-за дополнительного пространства для ног или возможности свободно выходить в туалет без неудобств для соседей. Однако исследования указывают на то, что те, кто сидит у прохода, более подвержены риску заражения вирусами или бактериями.

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Если вы боитесь заразиться, например, простудным заболеванием, разумнее выбрать место у окна, — рекомендует эксперт.

По мнению Пекель, также важно регулярно мыть руки и использовать салфетки для протирки поверхностей на борту, с которыми приходится контактировать. Она отмечает, что подносы и карманы на спинках кресел считаются одними из самых грязных мест на борту самолета.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость коклюшем в Свердловской области выросла в 3,6 раза по сравнению с показателями допандемийного периода. Так, за первые 10 месяцев 2023 года этот показатель достиг 26,6 на 100 тысяч населения.