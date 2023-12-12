Профанация или гарантия: может ли турист доверять данным федерального реестра турагентов

В ходе дискуссии в телеграм-канале «Крыша ТурДома», как отличить реально работающих турагентов от мошенников, возник вопрос: стоить считать наличие записи в федеральном реестре гарантией от мошенничества?

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С одной стороны, реестр – обязательное условие работы в сфере туристической розницы. Поэтому отсутствие записи действительно должно насторожить. Это значит, что компания или ИП, выдающее себя за турагента, с точки зрения закона им не является, так как ни один туроператор не внес информацию о заключенных договорах, уполномочивающих продавать туры. С другой стороны, сами представители розницы считают, что полностью доверять этим данным нельзя.

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«Реестр создан не для туристов, он создан государством для себя, для некоего учета. Там миллион мошенников», – считает руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Юрист Геннадий Николаев привел пример: турагент, зарегистрированный как ИП всего лишь год назад, имея договоры со многими крупными туроператорами, продавала туры через соцсети как якобы отказные. Стоили они примерно в 2 раза ниже, чем у других агентов.

«Ну и, конечно, никто из туристов никуда не улетел. Турагент ни на звонки, ни на письма не отвечает, ее аккаунт неактивен с конца лета. В итоге моя клиентка обратилась в суд. По ее словам, она общается еще с шестью обманутыми заказчиками, но те не хотят заморачиваться с судами».

Случай не единичный. Как рассказала TourDom.ru ведущий юрист компании «Байбородин и партнеры» Ольга Коханюк, есть несколько судебных дел, где турагент, находящийся в федеральном реестре, скрылся с деньгами туристов, не оплатив туроператору.

«Сведения о турагентах подают в реестр туроператоры, и некоторые из них не знают, что у турагента какие-то проблемы, в том числе с законом. Тем более на момент внесения данных в реестр у турагента может быть нормальная финансовая ситуация, но в процессе деятельности она может поменяться», – пояснила юрист.

Впрочем, в целом реестр турагентов – это необходимый для рынка институт, поскольку сведения о неблагонадежных партнерах могут быть исключены.

«Здесь вектор внимания должен быть направлен на внутренний аудит работы туроператора со своими партнерами: необходимо своевременно анализировать и отражать данные в реестре, актуализировать информацию», – отметила Ольга Коханюк, добавив, что со своей главной задачей – систематизацией рынка турагентов – реестр справляется.

А для туриста, как считает Алексан Мкртчян, необходимо в первую очередь обращать внимание не на реестр, а на вопрос оплаты: «Главный критерий – платить надо так, чтобы получить кассовый чек. Ни в коем случае не переводить деньги физлицу на пластиковую карту. Вот здесь, как правило, заложено мошенничество. Платить нужно только юрлицам или индивидуальным предпринимателям, и только по официальным каналам» (самозанятые работать в качестве турагентов не могут. – Ред.).