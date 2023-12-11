Как защититься от покупки фейковых туров за границу на Новый год

В Москве разыскивают турагента, которая обманула доверчивых любителей экзотических островов на 1,5 млн руб. Как сообщил телеграм-канал SHOT, предприимчивая дама продавала «горящие путевки» на Сейшелы в новогодние даты по 100–200 тыс. руб. на двоих, что в 2–4 раза ниже реальной стоимости тура.

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Схема была проста. Знакомые рекомендовали туристам «классного столичного турагента» Марию Шевчук, у которой имелись очень выгодные предложения. На вопрос, почему так дешево, женщина придумывала разные истории – например, о том, что тур был ранее оплачен одной крупной компанией, но ее сотрудники в конце концов лететь отказались.

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Расчет за поездку производился в основном переводом предоплаты по телефонному номеру, хотя как минимум однажды Марии заплатили наличкой во время встречи в одном из кафе. В итоге обманутыми оказались 30 человек, они обратились с заявлениями в полицию. Однако не исключено, что пострадавших больше, а общая сумма ущерба не ограничится 1,5 млн.

История Марии Шевчук вызвала бурное обсуждение в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Подписчики – как турагенты, так и туристы – удивились наивности покупателей, которые не задумываются над тем, почему туры стоят так дешево. По мнению одного из турагентов, участвовавших в обсуждении, во всем виновата жадность: «У меня уже двое из бывших туристок так попали. Просто находят в соцсетях какие-то “отказные” или “горящие” туры и спокойно переводят деньги незнакомому человеку. “А вот там такой же тур в 2 раза дешевле, чем у тебя", – объясняют они. Причем люди вполне адекватные – давно их знаю».

Одна из участниц дискуссии поделилась в комментариях лайфхаком для туристов – как проверить турагента, чтобы не быть обманутым:

«Проверьте своего агента на предмет компетентности и быстрого реагирования! Перед поездкой, например, спросите про визовый сбор (даже если в стране виза не нужна) или про заполнение какой-нибудь электронной анкеты. И посмотрите на реакцию вашего агента: во-первых, как быстро он ответит на все эти вопросы, во-вторых, сколько времени у него уйдет на уточнение. Если тест-драйв вас устроит, то можете не беспокоиться о подводных камнях».

Правда, сами турагенты, судя по комментариям в нашем профессиональном канале «Крыша ТурДома B2B» к подобному допросу с пристрастием отнеслись скептически – бессмысленно и странно. «Таким образом можно отсеять лишь тех, кто не умеет гуглить», – высказался представитель туристической розницы. А вот еще одно мнение: «Стоп-сигналы у клиента должны срабатывать, если: цена прилично ниже рыночной или щедрые скидки; “черные" способы оплаты. Иначе никак».

Турагент Андрей Федоров обращает внимание, что дешевых новогодних туров по экзотическим направлениям не бывает в принципе. Его рекомендации туристам, как не нарваться на мошенника:

1. Поинтересоваться ценами на аналогичные туры. И если разница существенная, – 99%, что вас пытаются обмануть.

2. Договор и чек.

3. Проверить, есть ли турагент в реестре.

4. При покупке тура узнать номер заявки в системе оператора.

5. На сайте туроператора проверить по данному номеру хотя бы наличие брони. Если такой опции нет – позвонить напрямую оператору.