Бронирование путевки за полгода сэкономит туристам до 30% затрат

Пермские туристические фирмы открыли продажи путевок на весну и лето 2024 года на Черноморское побережье России и за границу. Если покупать тур за полгода до поездки, его стоимость будет на 30% ниже, чем перед началом отпускного сезона, рассказали представители туристического агентства «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Если вы планируете отпуск с апреля по июль 2024 года, можете сильно сэкономить, платя за тур на 20-30% меньше. На эти месяцы есть путевки по минимальным ценам. Чем ближе к вылету, тем дороже тур. Это правило действует всегда», — рассказали турагенты.

В турфирме добавили, что цены на путевки в Сочи на лето 2024 года начинаются от 30 тысяч рублей на человека, в Турцию — от 50 тысяч рублей. Чтобы забронировать тур со скидкой, не обязательно оплачивать путевку полностью. Достаточно внести предоплату в размере 20%. Также турагенты отметили, что многие отели, которые имеют хорошие отзывы, поднимают цены за несколько месяцев до начала сезона отпусков.