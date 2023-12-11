Россияне бросают любимых и едут отдыхать в одиночестве. Почему это спасает семьи

В последнее время россияне все чаще рушат стереотипы о том, что отпуск надо проводить вместе со своей второй половинкой. Супруги пакуют чемоданы, отправляются в разные стороны, заваливая друг друга фотографиями из отпуска, и делятся впечатлениями от поездки в мессенджерах. Однако это понимают далеко не все, считая, что совместный отдых пары — показатель того, что у возлюбленных все нормально, им интересно вместе и они хотят быть рядом. «Лента.ру» поговорила с такими путешественниками, узнала, почему они предпочитают отдыхать по отдельности, ревнуют ли друг друга и как раздельный отдых сказывается на их отношениях.

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Каждый со своими друзьями

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Больше половины россиян — 66 процентов — предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнера. Такие результаты исследования приводит Ozon Travel. Одна из главных причин — желание провести время с друзьями, об этом мечтают 36 процентов респондентов, еще 22 процента хотели бы отдохнуть в тех местах, которые неинтересны их возлюбленным, еще 17 процентов хотят уделить время себе и насладиться одиночеством.

Несмотря на столь высокий процент путешествующих врозь, 39 процентов опасаются, что раздельный отдых все же негативно скажется на отношениях и приведет к конфликтам. При этом 32 процента опрошенных уже договорились с партнером о раздельном отдыхе и одновременно отправляются в отпуск.

66 % россиян предпочитают проводить отпуск отдельно от партнера

Например, собеседница «Ленты.ру» Мария К. вместе с мужем Никитой собралась в медовый месяц в Таиланд. Во время отдыха женщина поняла, что если дома их графики совпадают, то на отпуск у них совершенно разные планы. Супруга хотела нормально выспаться, потом целый день провести на пляже, а ее возлюбленный просыпался ни свет ни заря, чтобы освоить все виды водного транспорта и обойти все возможные экскурсии.

«Мы вместе уже 15 лет и очень счастливы. Все это время в отпуск мы отправляемся одновременно, но каждый со своими друзьями. Никита обычно едет с палаткой в горы или в велопробег по Европе. Я же предпочитаю лежать тюленем на пляже где-нибудь в Турции, Испании, на Кипре», — рассказывает туристка.

В поездках они постоянно созваниваются, делятся эмоциями, привозят друг другу сувениры из разных стран.

«Брак не означает, что необходимо быть друг с другом 24/7. Мне нужно личное пространство, личное время без мужа. С подругами я по-настоящему отдыхаю от семейной жизни, от необходимости что-то готовить. Я могу думать только о себе и кайфовать от этого. В общем не стоит относиться к раздельному отдыху мужа и жены как к чему-то сверхъестественному, это абсолютно нормально», — считает она.

Посмотреть на брак под другим углом

Дарья вместе с мужем Алексеем тоже обычно выбирают для отдыха разные места и разные форматы. То, что у пары не совпадают взгляды на отпуск, стало понятно еще во время первой поездки, рассказывает женщина.

«Мы были месяц в отношениях, когда вместе поехали на Кипр. Весь отпуск я мечтала провести около моря и бассейна и увидела, что ему очень скучно. Мне стало обидно, ведь отношения только начались, а он уже ходит с кислой миной. Леше все время надо было куда-то мчаться по такой жаре, я этого не понимала», — пояснила туристка.

Вернувшись домой, Дарья быстро позабыла впечатления о скомканном отпуске, и через год супруги вместе с друзьями решили отправиться во Вьетнам.

«Оказалось, что Леша на дух не переносит Азию и безделье. Потом мы еще несколько раз пытались куда-нибудь съездить вместе. Но он уже не скрывал, что мечтает поскорее оказаться дома. Тогда я решила отдыхать по отдельности. Он не возражал», — рассказала россиянка.

На протяжении семи лет Дарья одна ездит в Азию.

Это помогает мне посмотреть под другим углом на наш брак, на мужа, соскучиться по нему. Мы спокойно отпускаем друг друга, никто не пытается кого-то в чем-то уличить, мы постоянно созваниваемся, переписываемся, и нет особого контроля. Хотя на отдыхе я часто сталкиваюсь с неадекватной реакцией, когда люди узнают, что я путешествую без мужа

Дарья – российская туристка, предпочитает отдыхать одна

По ее словам, вначале супруги вежливо приглашают друг друга в очередное путешествие, узнают о планах на отпуск, чтобы потом никому не было обидно, но после этого каждый летит в нужную ему сторону.

«Когда этим летом муж собирался с друзьями на Балканы, я немного волновалась, ведь в мужских компаниях больше принято подначивать друг друга сходить на тусовки. Но я не требую отчета, не показываю, что немного ревную. Хотя порой, лежа на пляже, мне становится немного обидно, когда я вижу счастливые пары, которые наслаждаются отдыхом друг с другом. Но обычно я гоню от себя такие мысли», — подытожила путешественница.

Дорогой отдых и запрет на выезд

В некоторых парах противоречия возникают из-за того, что один постоянно все организовывает, а другой — только отдыхает.

«В какой-то момент я поняла, что нам с мужем надо ездить порознь, потому что вместо того, чтобы расслабиться, я только и делала, что обижалась на него. Я постоянно придумывала интересные маршруты, заботилась о визах, просматривала тысячу отзывов на рестораны и отели, искала, где найти недорогую машину напрокат, с помощью переводчика выясняла расписание электричек, чтобы потом приехать и на месте услышать от него, что ему скучно и просто лень», — рассказала Анна Д.

Когда она предложила проводить отпуск отдельно друг от друга, муж возражать не стал. «Он ездит с друзьями кататься на сноуборде или отправляется на рыбалку. Ему нравится, что его никто не пилит, меня же устраивает отдых в одиночестве или с подругами, которые относятся к поездкам так же серьезно, как и я», — поделилась Анна.

Она также добавила, что теперь не надо ни с кем согласовывать, ехать ли ей налегке или брать полный чемодан, тратить деньги на шопинг или же смотреть достопримечательности

С ней согласна Ангелина, которая порой тоже любит отдыхать отдельно от своего молодого человека.

«Одиночные путешествия предоставляют большую гибкость в планировании дня и составлении бюджета, есть время для самопознания и личностного роста. Но поездки в паре все же помогают укрепить связь между возлюбленными, создать общие воспоминания», — считает туристка.

Если одни пары сами решают ехать по отдельности, то другие — буквально вынуждены отдыхать врозь. Причины на это разные: совместная путевка больно бьет по семейному бюджету, не с кем оставить ребенка или домашних животных или один из супругов — невыездной.

«Из-за работы мужу запрещено путешествовать за границу, а мне всегда хотелось увидеть Европу, Азию, США, поэтому с ним мы едем вместе по России, а одна я летаю в другие страны мира», — рассказывает Екатерина.

Ирина М. также хотела бы отдыхать вместе с мужем, но сделать это не получается. «Нам не с кем оставить кота и собаку. К тому же хочется, чтобы наш сын как можно больше времени провел на море, поэтому вначале на две недели с ним еду я, потом — муж. Все это время мы скучаем друг по другу, всегда на связи», — поясняет женщина.

Подводные камни раздельного отпуска

Иногда отдых в разлуке приводит к разладу в семье. Так произошло у 27-летней Жени З. Поженившись, супруги стали ездить в отпуск вместе, однако муж постоянно жаловался, что поездки «очень сильно бьют по семейному бюджету». Перейдя на новую работу, Женя стала откладывать деньги на отдых в Таиланде.

Через полгода предложила мужу съездить вместе.

«Услышав в очередной раз "денег нет", я решила поехать с подругой. Когда подошло время очередного отпуска, ситуация повторилась. Я долго и упорно работала, чтобы хорошо отдохнуть, посмотреть другие страны. Как-то, находясь в Турции, я почувствовала, что отдалилась от мужа, мне комфортно быть без него. Я стремлюсь достичь большего, а он тянет меня вниз», — рассказала россиянка.

По ее словам, в течение отпуска они с мужем практически не общались: ни ему, ни ей не было особо интересно, кто с кем проводит время. «Когда он написал мне: "В отпуске много не трать", — я поняла, что это конец», — пояснила Женя. Вернувшись из путешествия, она подала на развод

Сейчас она счастлива в новых отношениях. С возлюбленным они ездят в отпуск вместе.

Схожая ситуация произошла и в семье Елены и Игоря. Пара жила вместе 12 лет, воспитывала двоих детей, вместе ездила отдыхать на популярные курорты.

«Решение поехать в отпуск по отдельности возникло как-то само собой. Жена выбрала Грецию, муж — Таиланд. Оставив детей на бабушек и дедушек, мы разлетелись в разные стороны. Через десять дней встретились дома», — вспоминает женщина.

После этого отношения в семье изменились, супруги отдалились друг от друга.

Он порой не брал трубку и не перезванивал, стал раздражительным и все время задерживался на работе. Твердил, что я его контролирую. Я много раз пробовала поговорить, но он все больше закрывался. После одного из скандалов Игорь собрал вещи и ушел. Вскоре мы развелись

Елена – российская путешественница

Как выяснилось позже, отдыхая один в Таиланде, супруг закрутил роман.

У каждой семьи — свои правила

Гештальт-терапевт, психолог Светлана Фадеева пояснила, что нередки случаи, когда после раздельного отдыха муж и жена решают расстаться.

«Просто одни семьи сближает такой отдых, а другие — отдаляет, есть и те, у кого-то такой вопрос и вовсе не поднимается. Если супругам в семье не хватает личного пространства, то им полезно провести время отдельно друг от друга. Но если у одного из них есть ощущение, что им не хватает близости, романтики, и отношения нужно спасать, то раздельный отдых лишь еще больше отдалит их друг от друга», — полагает специалист.

Специалистка подчеркивает, что важно обоюдное желание супругов отдыхать врозь, поскольку реакция одного из них на желание другого проводить отпуск не вместе, может быть негативной

«Это стереотип, что супруги должны везде ездить вместе. Вообще это необязательно, кому-то это удобно, кому-то нет. Сейчас люди начинают лучше понимать, что им нравится, чего они на самом деле хотят. Если муж любит лазить по горам, а жена ходить по музеям, то заставлять партнера делать то, что ему не хочется, было бы большой ошибкой. Залог хорошего отпуска — это доверие в семье», — считает эксперт.

По ее словам, иногда именно во время отдыха у пар возникают небольшие ссоры, поскольку они все время вместе и начинают выяснять: кто суперфотограф, а кто «даже такую красоту нормально снять не может», кто хочет полюбоваться новыми местами, а кто — прилип к телефону и больше ничего не хочет делать, кто постоянно копается, а кто собирается за пять минут.

Совместный отдых — это часть истории семьи, впечатления от которого останутся надолго. Такой отпуск укрепляет отношения. Жена, не обремененная бытовыми заботами, всегда преображается. А еще пару повсюду окружает романтика — купание в море на закате, ужин на набережной в ресторане с бокалом вина. К тому же людям хочется поделиться своими впечатлениями с близкими. Если такой возможности нет, отдых по отдельности уже не приносит столько радости

Светлана Фадеева гештальт-терапевт, психолог

Важен мотив поведения

Схожую позицию разделяет и психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он отметил, что у людей есть свои сложившиеся удовольствия, зачастую они не совпадают. «Когда жена идет на йогу, а муж — в тренажерный зал, это нормально. Но когда один из супругов вдруг говорит о том, что он собрался в самостоятельное путешествие, никому это не понравится. Это знак того, что супруги не желают проводить время вместе. А это говорит о том, насколько для них эти отношения важны», — пояснил специалист.

Он добавил, что обычно люди вступают в серьезные отношения потому, что получают от них удовольствие. «В таком случае человек не захочет уезжать куда-то без своего возлюбленного. Многие сейчас продолжают отношения, в которых уже нет никакого удовольствия, из-за страха одиночества, из-за неспособности привлечь других партнеров, из-за общих воспоминаний, детей, недвижимости, кредитов, ипотеки», — отметил эксперт.

Жавнеров добавил, что таких супругов многое связывает, но при этом у них нет любви, взаимопонимания. «В таком случае люди могут захотеть поехать куда-то по отдельности, поскольку отношения уже не так важны, но не хватает сил, чтобы выйти из них», — уверен психолог

По его словам, необходимо ориентироваться на мотив поведения партнеров.

«Судить об отношениях и к чему это приводит, можно только исходя из мотивов, которые есть у человека. Если, например, муж — зожник и собирается в фитнес-тур по европейским странам, где будет с утра до вечера тренироваться, а жена, даже если сможет поехать, не в состоянии поспевать за ним, будет абсолютно нормально отпустить его в такой отпуск одного. Ведь его мотив — провести время. Другое дело — если мужчина хочет побыть один, отдохнуть от отношений, в которых он состоит. Значит, они не доставляют ему удовольствия», — полагает эксперт.