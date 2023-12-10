Россиянам назвали сроки новогодних каникул

«В этот раз нашим гражданам, которые работают по пятидневному графику, добавит новогодних выходных уходящий 2023 год — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. За ними, уже в 2024-м, будет восемь нерабочих дней. То есть выходить с каникул тем, кто на пятидневке, нужно 9 января», — рассказала депутат.