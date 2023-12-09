Как выбрать надежную турфирму: памятка против мошенников
Тревел-блогер Турилована: у турфирмы должны быть свой сайт и контактные данные. По её словам, турфирмы не открываются без подготовки, поэтому агентство, в котором нет своего сайта, городского номера телефона для связи, а электронная почта с бесплатным доменом, должно насторожить.
Что ещё важно учесть при выборе турагентства, рассказала тревел-блогер и общественный деятель Светлана Турилова.
Где купить тур
Чтобы выбрать турагентство, которому можно доверять, Турилова также порекомендовала обратить внимание на следующее:
- посмотрите документы, включая ИНН. Всё должно быть зарегистрировано в реестре ассоциации «Турпомощь» и Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. Также компанию можно пробить в базу Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.
- наличие отзывов. Тревел-блогер порекомендовала не обращаться в компанию, о работе которой нет откликов.
- дата открытия. Сомнительно, если компания заработала, например, в самый пик сезона. По словам Туриловой, любой турфирме нужно время на то, чтобы раскрутиться до начала сезона.
- стоимость. Слишком дешёвый тур — повод засомневаться. Цены у разных компаний должны быть примерно одинаковыми в зависимости от категорий туров.
- изучите информацию о туре и перелёте. Не лишним будет сравнить данные с указанными на сайте авиакомпании.
При этом декабрь — то время, когда деньги только так улетают на подготовку подарков к Новому году и Рождеству. Поэтому хочется отдохнуть насколько это возможно экономно, но при этом хорошо. «Секрет фирмы» узнал такие варианты у специалистов сервиса «Яндекс Путешествия».