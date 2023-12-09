Как выбрать надежную турфирму: памятка против мошенников

Тревел-блогер Турилована: у турфирмы должны быть свой сайт и контактные данные. По её словам, турфирмы не открываются без подготовки, поэтому агентство, в котором нет своего сайта, городского номера телефона для связи, а электронная почта с бесплатным доменом, должно насторожить.

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Что ещё важно учесть при выборе турагентства, рассказала тревел-блогер и общественный деятель Светлана Турилова.

Где купить тур

Чтобы выбрать турагентство, которому можно доверять, Турилова также порекомендовала обратить внимание на следующее:

посмотрите документы, включая ИНН. Всё должно быть зарегистрировано в реестре ассоциации «Турпомощь» и Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. Также компанию можно пробить в базу Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

наличие отзывов. Тревел-блогер порекомендовала не обращаться в компанию, о работе которой нет откликов.

дата открытия. Сомнительно, если компания заработала, например, в самый пик сезона. По словам Туриловой, любой турфирме нужно время на то, чтобы раскрутиться до начала сезона.

стоимость. Слишком дешёвый тур — повод засомневаться. Цены у разных компаний должны быть примерно одинаковыми в зависимости от категорий туров.

изучите информацию о туре и перелёте. Не лишним будет сравнить данные с указанными на сайте авиакомпании.