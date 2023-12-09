Как купить билет на самолет за 300 рублей

Платформа для путешествий «Авиасейлс» рассказала о самых дешевых авиабилетах, купленных российскими путешественниками в уходящем году. Специалисты также объяснили, как приобрести билет на самолет за несколько сотен рублей.

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Самый дешевый билет на самолет в 2023 году в России был продан авиакомпанией «Алроса» за 250 рублей на рейс Иркутск – Омск. Также в число самых экономичных авиабилетов по стране вошли полеты из Екатеринбурга в Сочи за 252 рубля рейсом «Аэрофлота», из Калининграда в Санкт-Петербург можно было добраться за 500 рублей на Smartavia, а рейс Петербург – Казань от Nordwind Airlines обошелся счастливчику в 745 рублей.

Из зарубежных направлений самый недорогой билет был куплен за 418 рублей на рейс «Победы» Москва – Минск. Из Сочи в Ереван «Азимутом» можно было добраться за 785 рублей.

«Были и те, кто поймал билеты из Москвы в Анталью почти за две тысячи рублей», – рассказали в «Авиасейлс».

Купить билеты по низким ценам можно в период распродаж или специальных акций, отмечает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий.