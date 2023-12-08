Эксперт рассказал, в какие страны Европы проще получить визу

Некоторые европейские государства не выдают визы российским туристам, но многие страны остаются открытыми для наших путешественников. У россиян еще есть возможность оформить шенгенскую визу до новогодних каникул, сказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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Российские туристы могут получить визы, например, в Грецию, Испанию, Италию, Францию. Формально выдает визы и Германия, но требует у туристов страховку, которую очень сложно оформить, отметил Артур Мурадян.

По словам эксперта, у россиян еще есть возможность оформить шенген до новогодних каникул: «Средняя глубина оформления виз — три недели, они как раз остаются у нас в запасе». В основном европейские страны выдают визы под срок поездки. Но некоторые государства, например, Франция, могут выдать визу и на больший срок, обычно не превышающий шесть месяцев.