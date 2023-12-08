Названы способы вычислить мошенников при бронировании отелей

Россиянам посоветовали при бронировании отелей пользоваться услугами только проверенных туроператоров, чтобы избежать мошенничества. Способы вычислить злоумышленников во время планирования отдыха «Российской газете» Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По его словам, мошенничество в сфере бронирования — старая проблема. Горин подчеркнул, что один из самых распространенных способов обмана — создание фейкового сайта отеля, через который туристам предлагают оформить бронь.
Вице-президент РСТ предупредил путешественников, чтобы они не обольщались слишком низкими ценами и огромными скидками, особенно в сезон. Кроме того, он пояснил, что подозрение должны вызывать отели, у которых не указаны телефоны или которые предлагают общаться только через специальные формы на сайтах, а также у которых нет отзывов и есть большое количество свободных номеров всех категорий в любое время года.
Горин также отметил, что россиянам не стоит переводить предоплату за бронь на карту частного лица и вносить в качестве аванса больше десяти процентов от стоимости проживания.