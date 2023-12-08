Названы способы вычислить мошенников при бронировании отелей

Вице-президент РСТ предупредил путешественников, чтобы они не обольщались слишком низкими ценами и огромными скидками, особенно в сезон. Кроме того, он пояснил, что подозрение должны вызывать отели, у которых не указаны телефоны или которые предлагают общаться только через специальные формы на сайтах, а также у которых нет отзывов и есть большое количество свободных номеров всех категорий в любое время года.