Четыре лайфхака, чтобы сэкономить на перелете в праздники

Наверняка многие предпочтут совместить новогодние каникулы с отдыхом в жаркой стране. Однако перелет может «съесть» основную часть бюджета, особенно, если вы путешествуете большой семьей. Наш эксперт, директор туристического агентства Евгения Друида подскажет, как не разориться в эти праздники — и хорошо отдохнуть.

Покупаем заранее

Опытные туристы планируют путешествия не только за пару месяцев, но и на несколько лет вперед. Чем раньше вы озаботитесь покупкой билетов, тем больше у вас будет вариантов. Евгения: «Как только авиакомпания выставляет в продажу билеты на новогодние даты, туристу надо сравнить цены. Если по аналогии с прошлым годом цена выгодная — тут же покупать». К примеру, из Москвы в Дубай за месяц до каникул перелет стоит 100 тыс. рублей туда-обратно. В июле билеты на эти же рейсы были доступны за 70 тыс. рублей.

Следите за акциями

Конечно, если вы не зациклены на дате, можно ухватить билет по акции, которые редко, но бывают. Вам может попасться очень выгодное предложение, и такой вариант можно рассмотреть, если вы можете вылететь буквально на следующий день. Эксперт предупреждает: «Этот способ точно не подходит путешественникам, у которых строгие даты отпуска, есть маленькие дети или питомец. А также людям, которые любят планировать все заранее».

Анализируйте

Здесь придется потрудиться. Садимся за компьютер с ручкой и бумагой, открываем агрегатор авиабилетов, выставляем даты, изучаем авиакомпании и все это выписываем на бумагу. Далее двигаем даты на пару дней, сравниваем цены, меняем время вылета и прилета. Все это также фиксируем. Также эксперт рекомендует проверять информацию и на сайте туристического агентства — иногда тур выходит дешевле, чем покупка отдельных билетов. Евгения: «Агрегаторы выдают не все рейсы и не все стыковки. Перебирая вручную авиакомпании, можно найти более подходящий перелет за меньшую стоимость».

Обратитесь за помощью к специалисту

Если не хочется заморачиваться с самостоятельным поиском, существует трэвел-ассистент, который проведет анализ за вас. Эксперт соберет информацию по билетам, авиакомпаниям и ценам, вам останется лишь выбрать комфортный вариант. «Самое важное в этом способе — найти ассистента, близкого вам по духу и которому вы доверяете как себе», — советует Евгения.

Бонус от эксперта:

Если есть возможность улететь с 20 декабря на две недели, то можно существенно выиграть по цене — на 30 процентов точно. Например, строго в праздничные даты тур на Шри-Ланку стоит от 300 тыс. рублей на двоих, а если улететь 20 декабря и вернуться домой 3 января — 200 тыс. рублей.

Точно так же стоимость тура строго с 1 по 8 января будет дороже. Если приобретать путевку с проживанием с 2 по 7 января, то он будет стоить условно 250 тыс. рублей, а аналогичный тур с 2 по 9 января — уже 200 тыс. рублей.