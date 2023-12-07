Эксперты перечислили топ-5 бюджетных туристических направлений
Аналитики «Яндекс Путешествий» собрали топ-5 направлений для новогодних поездок из Москвы с бюджетом 100 тыс. рублей на двоих. Подробности опубликовал портал RB.RU.
«Перелет в обе стороны в Ош (Киргизия) на двоих с багажом обойдется примерно в 61,5 тыс. рублей, а провести шесть ночей в двухместном номере в одном из отелей – 31,5 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Аналитики также предлагают туристам посетить Калининград. Перелет туда-обратно для двоих с багажом будет стоить примерно 52 тыс. рублей. Стоимость недельного отдыха в двухместном номере четырехзвездочного отеля составит 44 тыс. рублей.
На третьем месте рейтинга расположились Минеральные воды. Перелет в обе стороны составит 73 тыс. Рублей, а проживание в двухместном номере – примерно 20 тыс. рублей.
Также можно отправиться во Владивосток. Перелет обойдется примерно в 58 тысяч рублей, а совместное проживание – 25 тыс. Рублей.
На пятом месте рейтинга расположился Ереван. Перелет в обе стороны на двух человек составит 79,5 тыс. рублей, недельное проживание в четырехзвездочном отеле в двухместном номере от 18,5 тыс. рублей, передает РБК.