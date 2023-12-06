Эксперт рассказал о способах сэкономить в новогодних поездках

Директор проекта приложения для бронирования отелей Евгений Абрамзон рассказал, как потратить меньше денег во время поездок на новогодних праздниках.
Абрамзон пояснил, что в целях экономии следует начать планирование поездки заранее: так появится больше шансов найти выгодные предложения по проживанию и более дешевые билеты с удобными датами и временем.
Цена поездки также может зависеть от даты: эксперт пояснил, что зачастую маршруты с отправлением 29–31 декабря стоят дороже, так как желающих уехать в это время больше. Билеты на 31 декабря и 1 января, напротив, зачастую стоят дешевле из-за того, что мало кому хочется встречать Новый год в поезде или самолете.
Абрамзон посоветовал помимо даты обращать внимание на специальные предложения. Например, некоторые авиакомпании в новогодние праздники при поездке на горнолыжный курорт и из него позволяют бесплатно провезти комплект специального снаряжения.
Стоит обратить внимание и на расписание работы общественного транспорта в том городе, где планируется праздновать: зачастую в праздничные дни он может стать дешевой альтернативой такси или арендованным автомобилям, добавил специалист, его рекомендации передают "Известия".