Как туристам получить визу на Шри-Ланку бесплатно

У российских туристов возникают вопросы, будет ли виза на Шри-Ланку бесплатной, если оформить ее по прилете в аэропорту. Редакция TourDom.ru запросила эту информацию у туроператоров. Мнения разделились.

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«Разрешение на въезд в страну в любом случае бесплатно для россиян, – отметил руководитель туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин. – Это видно из практики: туристы уже неделю прилетают на Шри-Ланку и получают его в аэропорту».

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Но есть и другая точка зрения. «Пока система только начала действовать, мы советуем клиентам заранее, до прибытия в страну заполнить на портале www.eta.gov.lk анкету для оформления электронного разрешения на поездку (ETA), – говорит представитель туроператора "Интурист". – Наши принимающие партнеры подтвердили, что визу надо получать заранее онлайн».

В пресс-релизе департамента иммиграции республики и на сайте посольства страны в РФ также речь идет о порядке выдачи бесплатных электронных разрешений. О том, что станет бесплатной виза, оформленная по прилете, источники не сообщают.

В «Интуристе» допускают, что в аэропорту Шри-Ланки с россиян теоретически могут взять визовый сбор. И хотя в профильных чатах туристы рассказывают, что получили штамп в паспорт без оплаты, ситуация может измениться в любой момент. «Возможно, сотрудники аэропортовой службы пока не очень разобрались в новом регламенте», – предположили в одной из компаний.

В туроператоре Resort Holiday также рекомендуют своим клиентам заранее оформить электронную визу и даже распечатать ее. В некоторых туркомпаниях туристам, не желающим самостоятельно заполнять форму, предлагают сделать это за них, стоимость услуги составляет порядка 15 долларов.