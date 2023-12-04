Бортпроводник раскрыл отвратительную причину не пить кофе на борту самолета

Бортпроводник раскрыл путешественникам отвратительную причину, по которой не стоит употреблять кофе на борту самолета. Своим мнением он поделился в соцсети TikTok, на ролик обратило внимание издание Daily Mail.

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На видео блогер обратил внимание на пост в Reddit, в котором пилот посоветовал пассажирам никогда не пить кофе в полете, поскольку это негигиенично. По его словам, емкости для воды, из которых наполняют чайники с горячими напитками, моют очень редко. «Не хочу даже думать о плесени и бактериях, которые появляются в этих резервуарах», — поделился летчик.

Бортпроводник согласился с коллегой и назвал еще одну причину, по которой стоит избегать кофе в самолете. Он объяснил, что, по правилам, члены экипажа могут выливать кофейники только в унитазы на борту. «Я представляю, что в этот момент происходит какой-то выброс частиц, бактерий и чего бы то ни было, что попадает прямо в кофейник», — пояснил он.

Автор ролика подытожил, что пассажирам стоит приезжать в аэропорт на десять минут раньше, чтобы купить бодрящий напиток в терминале.