Россиянам рассказали о мошенничестве на новогодние праздники

В преддверии новогодних каникул россияне активно приобретают билеты, путевки и бронируют отели, однако вместе с этим растет и уровень мошенничества, особенно в онлайн-сфере. Мошенники разработали тысячи фейковых сайтов, направленных на обман потребителей, предлагая ложные скидки и услуги, пишет «Известия».

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Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина сообщила, что сфера продаж авиабилетов подвержена активному использованию социальных сетей и мессенджеров мошенниками. Они создают фейковые аккаунты и боты, призванные привлечь внимание к поддельным предложениям, вводя покупателей в заблуждение относительно скидок на билеты.