Россиянам рассказали о мошенничестве на новогодние праздники
В преддверии новогодних каникул россияне активно приобретают билеты, путевки и бронируют отели, однако вместе с этим растет и уровень мошенничества, особенно в онлайн-сфере. Мошенники разработали тысячи фейковых сайтов, направленных на обман потребителей, предлагая ложные скидки и услуги, пишет «Известия».
Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина сообщила, что сфера продаж авиабилетов подвержена активному использованию социальных сетей и мессенджеров мошенниками. Они создают фейковые аккаунты и боты, призванные привлечь внимание к поддельным предложениям, вводя покупателей в заблуждение относительно скидок на билеты.
Подобные случаи фальшивых предложений и поддельных ресурсов заметны и в сфере бронирования отелей. Эксперт отмечает увеличение числа фейковых сайтов и страниц в соцсетях, подделывающих известные туристические бренды.