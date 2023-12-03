Роспотребнадзор рассказал, что делать в случае отмены рейса из-за непогоды

«Сложные погодные условия могут привести к переносу или отмене рейса. Также могут быть изменены условия перевозки или маршрут. Если это произошло, перевозчик должен принять меры по информированию пассажиров. Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, указанного в билете, изменением перевозчиком маршрута перевозки, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом пассажира от перевозки. В случае вынужденного отказа от поездки, пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным. Возврат производится перевозчиком или по его поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки, а также в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика», – говорится в сообщении.