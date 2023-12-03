Роспотребнадзор рассказал, что делать в случае отмены рейса из-за непогоды
В случае вынужденного отказа от поездки, пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным, а при задержке авиарейса пассажир имеет право на бесплатное хранение багажа, если рейс задержан от четырех часов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Сложные погодные условия могут привести к переносу или отмене рейса. Также могут быть изменены условия перевозки или маршрут. Если это произошло, перевозчик должен принять меры по информированию пассажиров. Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, указанного в билете, изменением перевозчиком маршрута перевозки, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом пассажира от перевозки. В случае вынужденного отказа от поездки, пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным. Возврат производится перевозчиком или по его поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки, а также в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого пассажир должен составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов, подтверждающих понесенные убытки. Кроме того, пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы.
«Также при задержке, например, авиарейса пассажир имеет право на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице – при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов – в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.