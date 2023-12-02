Туристам разрешат брать бесплатную еду в самолетах на специальных стойках

Авиакомпания United Airlines собирается опробовать новые закусочные самообслуживания на борту своих самолетов. Согласно задумке, пассажирам предложат самостоятельно вставать со своих мест и брать себе бесплатную еду на свой вкус.

Такой сервис иностранный перевозчик запустит на Airbus A321neo. Однако он не заменит, а только дополнит привычный формат обслуживания – стойки с бесплатной едой и напитками откроются только после того, как бортпроводники прокатят тележку по всему салону и выдадут привычное питание. Те, кому не хватило обычной порции, смогут подкрепиться дополнительно. В зоне для самообслуживания разместят фруктовые батончики, шоколадные чипсы, пикантные закуски.