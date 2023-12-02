Самообслуживание на борту: туристам разрешат брать бесплатную еду в самолетах на специальных стойках
Авиакомпания United Airlines собирается опробовать новые закусочные самообслуживания на борту своих самолетов. Согласно задумке, пассажирам предложат самостоятельно вставать со своих мест и брать себе бесплатную еду на свой вкус.
Такой сервис иностранный перевозчик запустит на Airbus A321neo. Однако он не заменит, а только дополнит привычный формат обслуживания – стойки с бесплатной едой и напитками откроются только после того, как бортпроводники прокатят тележку по всему салону и выдадут привычное питание. Те, кому не хватило обычной порции, смогут подкрепиться дополнительно. В зоне для самообслуживания разместят фруктовые батончики, шоколадные чипсы, пикантные закуски.
Российские туристы сомневаются, что нечто подобное когда-нибудь появится на борту российских самолетов.
«Ребята, у нас тут бумагу туалетную хотят выдавать по 15 кусочков на пассажира, так что о бесплатной закусочной даже не мечтайте!» – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
Ну а в абсолютную бесплатность любой еды на борту отдыхающие не верят: «Не переживайте – всё включат в стоимость билета».
Ранее TourDom.ru писал, что пассажир китайской авиакомпании обнаружил в меню бизнес-класса собачью еду.
Самообслуживание на борту: туристам разрешат брать бесплатную еду в самолетах на специальных стойках
«Живу в Сочи, но на лыжах катаюсь в Турции»: в соцсетях отреагировали на открытие горнолыжного сезона
Туристы, не допущенные на авиарейс в Венесуэлу, требуют вернуть им 300 тысяч рублей за несостоявшийся тур