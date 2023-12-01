В Челябинске создадут туристический паспорт города

В Челябинске создадут туристический паспорт, включающий максимально полные данные о городе как о туристическом объекте.

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Соответствующее положение утверждено 30 ноября, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Паспорт будет содержать информационные справочные данные о городе, администрации, туристическом потенциале, а также об объектах и о маршрутах по историческим и культурным достопримечательностям.

В оперативно обновляемую информацию вошли данные об инвестиционной привлекательности Челябинска, объектах развлечения, праздниках, фестивалях и иных культурных мероприятиях.