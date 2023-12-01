Германия закрыла еще два консульства в России

С сегодняшнего дня прекратили работу генеральные консульства Германии в Новосибирске и Екатеринбурге. Об этом сообщает официальный сайт немецких зарубежных представительств.

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По данным портала, по визовым вопросам жители этих регионов теперь смогут обращаться только в посольство страны в Москве.

Вчера появилась информация о закрытии генконсульства ФРГ в Калининграде. Гражданам РФ из Калининградской области в дипмиссии также порекомендовали подавать заявления на визы в московское посольство.

Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге по-прежнему работает, однако оформлением разрешений на въезд в страну оно не занимается.

«Независимо от вашего региона обработка всех заявлений о выдаче визы осуществляется только в посольстве Германии в Москве», – сказано на сайте.

Немецкий МИД планировал закрыть три дипмиссии в российских регионах еще в мае. Деятельность представительств ограничивали квоты на количество сотрудников, введенные властями РФ. Общая численность персонала, работающего в германских учреждениях в России, не может превышать 350 человек.

Впрочем, получить шенген через консульства ФРГ россиянам и так было довольно трудно. По сообщениям от туристов, сложнее стало собрать документы для подачи на визу. В частности, для финансовой гарантии поездки в дипмиссии требуют выписку о средствах на счете в банке, действующем в государствах – членах Евросоюза. Кроме того, для оформления визы принимаются медстраховки, выданные лишь компаниями, работающими в ЕС. Непросто было и записаться в консульство для подачи заявления.