Где попробовать сибирскую кухню

Зачем вообще ехать в Красноярск? Ведь куда проще и привычнее отправиться в Москву или Питер. Безусловно, столичные города привлекают толпы туристов, но там вы не увидите настоящей сибирской тайги и не попробуете речную рыбу из Енисея, не оцените оленину с клюквенным соусом или перепёлку с кедровыми орешками. Гастротур по Красноярску точно будет прекрасным решением для большинства приморских путешественников.

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Куда сходить и какие блюда сибирской кухни обязательно нужно попробовать в Красноярске, в обзоре редакции DEITA.RU.

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Гастрогид в помощь

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Если вы ничего не знаете про Красноярск и сибирскую кухню, отправиться в гастрономическое путешествие легче всего с бесплатным цифровым гидом от МТС Travel. Это онлайн путеводитель, в котором собраны основные блюда, рестораны и даже рецепты. Путешественникам, прибывающим в Красноярск, приходит приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель. При этом, воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.

Для начала интересный факт – в Красноярске есть Институт гастрономии имени Поля Бокюза на базе Сибирского Федерального университета. Здесь проходят обучение будущие шеф-повара и менеджеры в индустрии гостеприимства. Действительно, рестораны Красноярска могут похвастаться талантливыми шефами и командами профессионалов. И именно в конкуренции между сильными ресторанными группами рождается невероятный продукт. Таким продуктом становятся уникальные блюда красноярской кухни, которые сочетают культуру, традиции, а главное рецепты сибирского этноса.

По ресторанам

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Отправляясь на прогулку по историческому центру Красноярска, вы никак не пройдёте мимо череды баров на проспекте Мира. Например, в баре «0.75 please» есть необычная закуска – смореброд с тартаром из оленя в чёрном чесноке, который заготавливают прямо в заведении.

Бренд-шеф «0.75 please» Александр Кучеров рассказал, что его закладывают в камеру на три недели на 60 градусов, в нём распадаются сахара, и за счёт этого получается особый вкус. Также в баре представлены другие блюда красноярской кухни с запеченным сигом, вырезкой быка, белыми грибами, десерт из белого ганаша с икрой енисейской стерляди.

Ресторан «Fresco» удивит вас не меньше. Здесь есть тартар из оленины с медовыми печеньями, пончики с чёрным чесноком и вяленой уткой, тунец с томатом и соусом из копченой вишни и другие блюда авторской кухни бренд-шефа Хаяма Аминова и его команды.

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Рядом с фанпарком Бобровый лог находится ресторан «Хозяин тайги», входящий в экосистему Bellini. Заведение сделано в стиле альпийского шале, в нём собрана коллекция из архива съемочной группы одноименного кинофильма и семьи Владимира Высоцкого.

Традиционные сибирские продукты вы найдёте в каждом блюде: грузди со сметаной и маринованным луком, рыбная нарезка: форель и муксун холодного копчения, малосольная нерка, салат мимоза с муксуном, салат с ростбифом телёнка, салат индигирка, русский борщ с уткой, перепёлка, фаршированная кедровым орехом и белыми грибами, муксун со сливочной кашей из кедровых орехов, таёжный сет с кедровым грильяжем, облепиховым и брусничным мармеладом.

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Особое внимание стоит уделить Полярному плашкоуту – фирменному блюду красноярской кухни. Это льдина с тремя видами строганины из осетрины, муксуна и нельмы. Рыбная нарезка сопровождается тремя макалами: соль и перец, соевый бальзамик и бруснично-горчичный соус. Композицию украшает ведёрко с салатом индигирка и авторские настойки.

Следующий ресторан, где представлена современная кухня енисейской Сибири – «Тунгуска». Дегустационный сет «Ритуалы» посвящён обрядам народов, проживающих на территории Красноярского края. Сет включает строганину из оленины, малосольную северную рыбу, икру с гречишными оладьями, сыровяленое мясо яка, марала и лося. Основное меню может похвастаться тартаром из корейки косули, черным оливье с лососем, ухой из северных рыб, борщом из копчёного гуся, таймырским оленем на гриле и другими деликатесами.

Идем на рынок

Центральный рынок - это целая кладовая с ингредиентами для красноярских блюд. Цены, конечно, не самые низкие, но и продукты довольно редкие. Главная драгоценность местной кухни – икра хариуса. Цена начинается от 1600 рублей за 100 грамм. Деликатес, что поделать. Большую часть прилавков занимает рыба самых разных пород: омуль, сиг, валёк, чир, нельма. Ведь она является основной блюд сибирской кухни. Цена за килограмм начинается от 1800 рублей.

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