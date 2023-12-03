Компенсация за задержку рейса: как вернуть деньги

При задержке рейса пассажиры могут получить денежную компенсацию, о чем говорится в законе «О защите прав потребителей», в Воздушном кодексе, Гражданском кодексе и Федеральных авиационных правилах. Проект «Ура, помощь!» вместе с главой юридической компании «Байбородин и партнеры» Александром Байбородиным разбирается, как пассажиру вернуть деньги, если самолет задержался в аэропорту в 2023 году.

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Помимо стоимости билетов, от перевозчика можно потребовать возмещение убытков, штраф за задержку рейса и компенсацию морального вреда:

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в возмещение убытков входят такие расходы, как гостиница и заранее оплаченные экскурсии. Вы можете претендовать на их возмещение в полном объеме;

штраф за задержку вылета составляет 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки, то есть 25 рубля в час, и не более 50% стоимости билета;

компенсация морального вреда определяется судом и не зависит от денежных убытков. То есть сумма, которую получит пострадавший, может быть небольшой.

Байбородин отмечает, что во всех случаях должна быть доказана вина перевозчика. Если авиакомпания изменила время вылета из-за обстоятельств, на которые она не могла повлиять, то выплаты получить не удастся.

Денежная выплата за отсрочку перелета предусматривается, когда опоздание произошло по вине авиакомпании. Приведем примеры случаев, когда вы можете претендовать на компенсацию:

предыдущий самолет вылетел позже запланированного, и расписание изменилось;

экипаж не подготовился к рейсу вовремя;

пилоты отклонились от курса без веских причин.

Если вылет был задержан из-за, например, поведения пассажиров, то деньги получить не удастся. Средства также не будут возмещены в случае угрозы террористической атаки или начала войны в стране прибытия.

Чтобы получить компенсацию за задержку внутреннего рейса, нужно собрать документы, которые докажут, что пассажир понес финансовые потери, и направить претензию авиакомпании. Байбородин советует сначала найти представителя перевозчика — он может находиться у стойки регистрации, в авиакассе или у выхода на посадку. Перевозчик должен сделать отметку в маршрутной квитанции или в посадочном талоне. Также пассажиру могут выдать отдельный документ, который подтверждает задержку. Еще получить нужную отметку можно у сотрудника аэропорта на стойке информации. Доказательством служат и справки, выданные администрацией аэропорта вылета или прилета.

Дополнительно можно предоставить видеозапись, как пассажир общается с представителем авиакомпании. Это понадобится, если возникнут сложности с проставлением отметок на перевозочных документах или переговоров с перевозчиком.

Если требуется возместить убытки, то нужно предоставить документы, которые докажут, что пострадавший понес потери. Ими могут служить чеки об оплате услуг, которыми пассажир не смог воспользоваться из-за задержки вылета. Каждый подобный случай является индивидуальным. Документы, которые понадобятся, будут разными в зависимости от ситуации.

Когда собраны все доказательства, нужно предъявить претензию к перевозчику. К ней надо приложить все документы, которые обосновывают требования. Эксперт напоминает, что нужно не забывать документально зафиксировать направление претензии. Ее можно предъявить в течение шести месяцев как в аэропорту отправления, так и в аэропорту прибытия.

Распространенный вопрос, которым задаются пассажиры, желающие получить деньги за отсрочку вылета, звучит так: «Как вернуть деньги за невозвратный авиабилет?» В таком случае можно вернуть средства можно, так как услуга не была оказана. «Процедура получения компенсации за задержку при невозвратном билете, на мой взгляд, не отличается. <…> „Невозвратность“ билета влияет [на возможность возврата денег] при добровольном отказе [от полета]», — прокомментировал эксперт.

Условия получения компенсации и суммы меняются в зависимости от того, куда и откуда летит пассажир. Если направление в страну-член Монреальской конвенции, то выплата будет выше. При этом пассажир должен вылететь также из государства-участника. В список стран, которые подписали данный документ, входит и Россия.

Размер компенсации рассчитывается с помощью специальных прав заимствования (СДР) — условной расчетной единицы Международного валютного фонда (МВФ). Центробанк России каждый день устанавливает курс СДР на базе информации на сайте МВФ. Этот показатель меняется ежедневно, его можно проверить на сайте Центробанка.

На европейские авиакомпании также распространяется Регламент EC № 261/2004. Он устанавливает фиксированные выплаты в случае задержки рейса от 125 до 600 евро. Это при условии, что рейс отменили и заменили его на другой меньше, чем за две недели до предполагаемого вылета. Размер выплаты зависит от расстояния, на которое совершается перелет, и от времени отсрочки.

Регламент ЕС 261/2004 распространяется на все рейсы в Европейском Союзе: на покидающих его и прибывающих, если полет выполняет европейский перевозчик. Причем можно получить деньги как по данному регламенту, так и по Монреальской конвенции, если рейс подпадает под юрисдикцию обоих документов.

Если перелет должен быть совершен в регионы, в которых не действуют эти договоры, например, в Америку, Африку или Азию, то тут все сложнее. Выплата будет зависеть от законодательства каждой отдельной страны и может сильно отличаться.

Чтобы вернуть деньги за задержку международного перелета, понадобится такой же набор документов. Меняется способ отправления претензии.

Если есть потребность получить компенсацию от иностранного перевозчика, то нужно отправить жалобу в представительство авиакомпании в России. Если такого нет, то претензию нужно выслать по адресу иностранной организации в другую страну. Однако сейчас это проще сделать благодаря интернет-технологиям. Часто претензию можно отправить по электронной почте, через сайт или форму обратной связи, отмечает эксперт.

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