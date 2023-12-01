Визовые центры Франции удивили туристов свободными слотами

В четверг, 30 ноября, в тг-каналах по визовой тематике появились сообщения на грани сенсации: визовые центры Франции в нескольких городах РФ открыли запись на подачу документов на ближайшие даты и вплоть до середины декабря. Между тем прежде туристы месяцами, а некоторые и до полугода отлавливали свободные слоты в ВЦ, зачастую безуспешно, пишут на туристических форумах.

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Корреспондент TourDom.ru зарегистрировался через онлайн-форму на сайте французского ВЦ и проверил информацию. Как выяснилось, окна для подачи документов действительно есть. В Москве: ближайшая доступная дата для одного заявителя – 6 декабря, для двоих – 11 декабря, правда, на prime time с доплатой 55 евро.

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Можно записаться и в Санкт-Петербурге: одному заявителю – на самую близкую дату, 1 декабря, двоим – на 4 декабря.

А вот в визовом центре в Екатеринбурге даже prime time слотов не оказалось, во всяком случае, вечером 30 ноября.

Со следующими этапами записи портал TourDom.ru экспериментировать не стал, так как требовалось указать паспортные данные соискателя и оплатить визовый сбор – 2950 руб., его ВЦ Франции взимают предварительно. Как пишут на форуме Винского, именно здесь и начинаются основные проблемы. Люди массово жалуются на технические сбои в работе сайта. У многих не работает кнопка входа в учетную запись. Кого-то попросту «выбрасывает» с портала, когда все этапы уже почти пройдены. Некоторые пишут, что зайти на сайт с онлайн-формой для записи в ВЦ получается далеко не через каждый интернет-браузер. Для установки так называемого блокнота требуется загрузить некий плагин, который подчас вовсе не работает.

«Наконец-то удалось дойти до этапа оплаты, и… как всегда: “повторите попытку через 2 часа”», «Пробовал заполнять формы с разных браузеров, использовал два аккаунта. Примерно час назад смог зайти в личный кабинет, дойти до заполнения данных заявителя, и на этом все. Сейчас даже в ЛК не пускает», – пишут в комментариях.

Обсуждения порой напоминают форум программистов с советами «сбросить куки», «поменять IP» и т. п.