Юристы разъяснили, когда менять загранпаспорт юному туристу
Тему загранпаспортов маленьких туристов активно обсуждают турагенты. Родители оформляют детям в первый год жизни не только пятилетние, но и биометрические документы.
А потом, не желая менять их до истечения срока годности, сталкиваются с проблемами на границе:
«Вчера стала свидетельницей, как на паспортном контроле при въезде в страну очень долго беседовали с одной семьей. Ребенку сейчас примерно 5–6 лет, а в паспорте фото, где ему месяц. Пограничник объясняла, что ребенок неузнаваем, – надо менять загран», – рассказали о ситуации в закрытом телеграм-канале для представителей турбизнеса «Источники ТурДома».
Как поясняют юристы, согласно административному регламенту МВД и общим требованиям, предъявляемым к документам, удостоверяющим личность, лицо на фотографии должно быть явно узнаваемым. В случае со взрослым человеком соблюсти это требование достаточно легко. А вот в случае с ребенком, у которого в процессе взросления в первые годы жизни сильно меняются черты лица, добиться этого соответствия сложнее.
«Формально прямых оснований для того, чтобы не выпустить юного гражданина по такому документу, нет. Но если сотрудник пограничной службы установит несоответствие лица на фотографии, то он может проверить, действительны ли документы. Как правило, это делается при помощи опроса, проверки других документов. В итоге после этих процедур туристов все равно должны пропустить. Забрать такие документы на границе не могут, так как они являются действительными. Чаще всего просто делается устное предупреждение», – говорит юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.
Тем не менее, получив такой комментарий от сотрудников ФСБ, лучше не медлить. Есть большой резон до следующей поездки сменить документ, невзирая на срок действия и нежелание платить лишнюю госпошлину. Первый звоночек, произошедший на границе, гарантирует то, что подобные долгие разговоры будут происходить и впредь, что рано или поздно все равно приведет к проблемам.
Ранее TourDom.ru писал, что МВД РФ подготовило список признаков непригодности заграничного паспорта.