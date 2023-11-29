Юристы разъяснили, когда менять загранпаспорт юному туристу

«Формально прямых оснований для того, чтобы не выпустить юного гражданина по такому документу, нет. Но если сотрудник пограничной службы установит несоответствие лица на фотографии, то он может проверить, действительны ли документы. Как правило, это делается при помощи опроса, проверки других документов. В итоге после этих процедур туристов все равно должны пропустить. Забрать такие документы на границе не могут, так как они являются действительными. Чаще всего просто делается устное предупреждение», – говорит юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.