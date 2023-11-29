Больше шансов на испанский шенген: возобновил работу визовый центр в Самаре

Визовый центр Испании продолжает восстанавливать работу региональных филиалов – возобновило свою работу представительство в Самаре, которое не принимало документов около полугода. Сейчас, как уверяют визовики, в этом городе в достатке слотов на декабрь, в том числе на ближайшие дни, что оставляет шансы успеть оформить шенген даже до новогодних каникул.

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Самарский филиал стал вторым региональным, который возобновил деятельность этой осенью. Ранее туристам стало вновь доступно посещение ВЦ в Екатеринбурге. Также работают наиболее популярные у заявителей центры в Москве и Санкт-Петербурге. Не функционируют четыре филиала BLS International в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Судя по сообщениям туристов в соцсетях, Испания продолжает оставаться лояльной к россиянам. В ноябре заявители активно получали мультивизы, в том числе годовые и двухлетние. Но наиболее частыми многократными являются документы сроком на 1 и 3 месяца. Есть и те, кто получает документы лишь под даты поездки. Это событие печалит, но есть и положительный момент – в целом отказов очень мало, что позволяет Испании оставаться в топе наиболее подходящих вариантов для россиян.

В среднем на рассмотрение заявки уходит около 2,5–3 недель. В редких случаях заявителям без помогаторов удается получить документы в двухнедельный срок. Иногда туристы жалуются на плохую работу оповещений визовых центров, поэтому рекомендуют проверять статус в личном кабинете. А в случае если срок ожидания перевалил за месяц, то можно и прогуляться до визового центра – нередко виза, вклеенная в паспорт, уже лежит там мертвым грузом.