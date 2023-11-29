Больше шансов на испанский шенген: возобновил работу визовый центр в Самаре
Визовый центр Испании продолжает восстанавливать работу региональных филиалов – возобновило свою работу представительство в Самаре, которое не принимало документов около полугода. Сейчас, как уверяют визовики, в этом городе в достатке слотов на декабрь, в том числе на ближайшие дни, что оставляет шансы успеть оформить шенген даже до новогодних каникул.
Самарский филиал стал вторым региональным, который возобновил деятельность этой осенью. Ранее туристам стало вновь доступно посещение ВЦ в Екатеринбурге. Также работают наиболее популярные у заявителей центры в Москве и Санкт-Петербурге. Не функционируют четыре филиала BLS International в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
Судя по сообщениям туристов в соцсетях, Испания продолжает оставаться лояльной к россиянам. В ноябре заявители активно получали мультивизы, в том числе годовые и двухлетние. Но наиболее частыми многократными являются документы сроком на 1 и 3 месяца. Есть и те, кто получает документы лишь под даты поездки. Это событие печалит, но есть и положительный момент – в целом отказов очень мало, что позволяет Испании оставаться в топе наиболее подходящих вариантов для россиян.
В среднем на рассмотрение заявки уходит около 2,5–3 недель. В редких случаях заявителям без помогаторов удается получить документы в двухнедельный срок. Иногда туристы жалуются на плохую работу оповещений визовых центров, поэтому рекомендуют проверять статус в личном кабинете. А в случае если срок ожидания перевалил за месяц, то можно и прогуляться до визового центра – нередко виза, вклеенная в паспорт, уже лежит там мертвым грузом.
Ранее TourDom.ru писал, что с подачи визового центра Испании туристы ищут город Воронежельск, чтобы оформить шенген.