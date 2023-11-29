Отдых на Шри-Ланке: что нужно знать и сделать перед поездкой

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные электронные визы российским туристам. Ранее въездной документ стоил $50–60. Россия находится на втором месте по числу прибывающих на экзотический остров в Индийском океане путешественников. Страна ценится красивой дикой природой, буддийскими храмами, колоритной культурой, местной кухней. Чтобы хорошо отдохнуть на Шри-Ланке, нужно знать о правилах въезда, лучшем времени года для поездки и некоторых правилах поведения.

© Shutterstock/Fotodom // Львиная скала на Шри-Ланке

Правила въезда и необходимые документы

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Для поездки на Шри-Ланку россиянам необходимы виза и загранпаспорт, который будет действовать еще минимум полгода с даты въезда в страну. До 31 марта 2024 года визу можно получить бесплатно. Официально ее называют электронным разрешением на въезд (ETA). Она дает право пребывать в стране до 30 дней с возможностью двукратного въезда и продлением.

Визу можно оформить заранее на сайте департамента электронной регистрации, в консульстве и по прилете в ланкийский аэропорт. Онлайн-заявки рассматривают в течение суток, в консульском отделе в Москве рассмотрение может затянуться на 10-12 дней. При въезде турист должен быть готов предоставить обратный билет и подтвердить наличие достаточной суммы денег для нахождения на острове. Детям до 14 лет загранпаспорт не понадобится, если они вписаны в пятилетний паспорт родителя.

Медицинскую страховку для въезда в Шри-Ланку больше не требуют. При этом посольство рекомендует купить медицинский полис, который будет покрывать лечение от коронавируса и помощь при несчастных случаях.

Также необходимо заполнить миграционную карту, которую обычно выдают в самолете. Заполнить ее можно и онлайн. Предоставлять сертификаты о вакцинации от коронавируса или результаты ПЦР-теста не нужно.

Лучшее время года для отдыха на Шри-Ланке

Самым лучшим временем для путешествия на остров считается февраль – март. По другим данным, с комфортом можно отдохнуть с декабря по апрель, когда риск дождей или невыносимой жары меньше.

В целом приехать на Шри-Ланку можно в любое время года, главное правильно выбрать конкретное место отдыха. Погоду на острове определяют не времена года, а сезоны дождей. На юго-западном побережье сезон осадков длится с апреля по сентябрь, а на северо-восточном – с ноября по март.

Средняя температура в стране составляет +26…+30°C в течение года. В горных районах прохладнее, особенно ночью, поэтому при восхождении обязательно нужно брать с собой теплые вещи. В апреле столбики термометров могут показывать до +34°C, а в мае – до +38°C. Летние месяцы, а также последний день весны считаются небезопасными для отдыха на Шри-Ланке из-за больших волн, риска наводнений, штормов и сильной жары.

Февраль – лучшее время, чтобы познакомиться с крупнейшим городом Шри-Ланки Коломбо. На улице тепло, небо голубое, дождь минимален. С марта на восточном побережье проходят миграции китов, поэтому можно понаблюдать с яхты за этими гигантскими животными. С наступлением осени юго-западное побережье постепенно оживает, температура начинает спадать, осадки уменьшаются. С октября начинается осторожный запуск туристов. Ноябрь гостеприимен везде, кроме северо-востока.

Советы туристам

Национальная валюта Шри-Ланки – ланкийская рупия. Обменять деньги можно сразу в аэропорту или в банках. При себе лучше иметь какую-то сумму в наличной форме, так как в небольших магазинах и кафе часто отсутствует терминал. Расплачиваться рекомендуется разменными купюрами, чтобы у продавцов не было соблазна обсчитать иностранца.

Шри-Ланка очень маленькая страна и между городами и деревнями практически нет пространства, поэтому сложно понять, когда заканчивается один населенный пункт и начинается другой. Это может стать проблемой при самостоятельном передвижении на общественном транспорте по стране. Чтобы понять, где вы находитесь, нужно смотреть на вывески магазинов и ресторанов, обычно там указан полный адрес, а последнее слово обозначает название города (в Коломбо последнее слово – название района).

Что касается телефонной связи, то при необходимости можно позвонить в любую страну из отеля. Вне отелей звонить можно через пункты связи IDD, оплачивая звонок наличными. Если связь и интернет нужны постоянно, рекомендуется оформить местную сим-карту мобильных операторов Mobitel или Dialog или телефонную карту экспресс-оплаты. "Симки" можно купить прямо в аэропорту.

Также нужно иметь в виду, что во всех отелях на Шри-Ланке розетки английского типа (три плоских контакта). На стойке регистрации обычно выдают один переходник на номер, поэтому на этапе подготовки к поездке можно взять с собой собственные переходники.

Самый популярный наземный транспорт на острове – автобусы и поезда. В стране левостороннее движение.

Важно помнить и о мерах безопасности, следует пользоваться солнцезащитными кремами или даже купаться в футболке, чтобы не получить солнечный ожог. В непроверенных местах лучше отказаться от употребления некипяченой воды, свежевыжатых соков, свежих овощных и фруктовых салатов, мороженого, кондитерских изделий с фруктовой начинкой и неочищенных перед употреблением фруктов.

Правила, которые лучше не нарушать

Уважение к местной культуре и религии – один из важных принципов, который должен определять поведение туристов на Шри-Ланке. Культура страны строго воспитывает уважение и почтение к старшим. При посещении жилья местного жителя нужно обязательно снять обувь и проявлять уважение к его традициям.

Не рекомендуется приходить в буддийские и индуистские храмы в шортах, одежде с открытыми плечами, грудью и спиной. При входе необходимо снимать обувь и головной убор. Фотографировать внутри запрещено.

Также нельзя поворачиваться спиной к статуям Будды или стоять к ним боком, если находитесь к ним слишком близко. Фотографировать можно, но все люди должны быть обращены к статуе лицом.

При рукопожатии, передаче денег или любых предметов лучше пользоваться правой рукой. Курить в общественных местах запрещено. Алкоголь разрешен к употреблению только с 21 года. На всех пляжах нудизм строго запрещен.

Никогда нельзя дотрагиваться до головы буддистов, в том числе и детей (исключение – стрижка волос). Поэтому лучше заранее считать всех незнакомых людей буддистами.