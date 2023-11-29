Российские авиакомпании перешли на отечественную систему поиска багажа

Российские авиакомпании переходят на отечественную систему поиска багажа пассажиров «Bags Поиск». Это полностью отечественная разработка, которая позволяет оперативно обрабатывать все возникающие инциденты. В течение нескольких месяцев систему «Bags Поиск» тестировали во время плотного летнего графика крупнейшие аэропорты страны. «ФедералПресс» расскажет о первых результатах.

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«Сервис «BAGS Поиск» разработан УК «Аэропорты Регионов». Авиакомпания «Россия» приняла активное участие в его тестировании и представила свои замечания. Сейчас мы приступили к полноценной эксплуатации сервиса, который полностью удовлетворяет высоким требованиям нашей авиакомпании», – сказала руководитель группы розыска багажа претензионного отдела департамента наземного обеспечения перевозок авиакомпании «Россия» Ксения Симиляк.

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Сервис помогает максимально быстро отследить движение багажа, решить вопросы при его повреждении, невостребованности, а также купировать случаи, если багаж не прибыл. Примечательно, что новая система может работать в едином информационном поле со многими аэропортами, имеет удобный интерфейс.

«Особое внимание уделяется безопасности персональных данных пассажиров, защита которых обеспечивается сервисом на высоком уровне», – сообщают разработчики из УК «Регионы России».

С начала лета 2023 года одним из первых на новую систему перешел международный аэропорт Грозный. Сотрудники высоко оценили новую информационную систему, ее удобство и русский интерфейс.

Главным итогом стало объединение отечественных аэропортов в единую информационную сеть, что сделало путешествие пассажиров по территории России более комфортным.

Напомним, что до этого российские воздушные перевозчики пользовались международной системой поиска багажа World Tracer. Из-за введения очередного пакета западных санкций в июне 2022 года от нее были отключены пользователи из России, что доставило немало неудобств. Альтернатив на тот момент у зарубежного сервиса фактически не было.