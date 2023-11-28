При прохождении предполетного досмотра в аэропорту сотрудники службы безопасности очень внимательно проверяют содержимое ручной клади пассажиров.

Категорически запрещены к провозу баллончики с газом и аэрозолями, даже если это дезодорант или лак для волос. Из ручной клади также будут извлекаться литиевые батарейки от ноутбуков, планшетов и телефонов, если вы не получили специального разрешения авиакомпании на их транспортировку.

Помимо опасных и запрещенных предметов, придется выбрасывать из ручной клади все жидкости объемом более 100 миллилитров. Это касается напитков, парфюмерии, кремов и лосьонов, зубных паст и прочего. Исключение составляют детское питание и лекарства, необходимые в полете.

Лучше заранее ознакомиться с правилами авиаперевозки ручной клади, чтобы избежать ненужных потерь и задержек на контроле.