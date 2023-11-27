Туристы хотят, чтобы уборку в гостиничном номере делали только по их просьбе

Опрос в тг-канале «Крыша ТурДома» по теме: «Согласны ли вы, чтобы в вашем гостиничном номере убирались только по вашей просьбе?» за 2 дня собрал более 3600 откликов. Поводом обратиться к аудитории стала статья в британском издании dailymail о том, как один из гостей возмутился правилами сети отелей Premier Inn, где клининг надо заказывать заблаговременно.

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Как выяснилось, к теме неравнодушны и наши читатели. Интересно, что за ежедневное наведение чистоты высказалось лишь чуть больше трети аудитории, 39%. А более половины устраивает, чтобы уборку проводили нерегулярно: 13% – в том случае, если живут в отеле много дней и 41% – попросту потому, что не любят, когда их беспокоят горничные.

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Приведем аргументы тех, кто за клининг по запросу:

«Раздражает, если приходят убираться во второй половине дня, когда обычно отдыхаешь в номере... Не всегда есть настроение, чтобы это делали при тебе... Прошу только поменять полотенца, если есть потребность, и выбросить мусор», «Идеальный вариант – когда мне это действительно нужно. Терпеть не могу, когда сотрудники отеля будят по утрам или "вламываются" в номер в любое время даже при наличии таблички “Не беспокоить”». «Да, по запросу было бы очень удобно, потому как ежедневно перестилать постель не требуется, насорить мы не успеваем, расходники всегда лежат с запасом. Обычно встречаем персонал в холле и по ходу решаем все вопросы».

Те, кто за ежедневный клининг, тоже не любят, когда нарушают их приватность на отдыхе: «Лучший вариант, если номер регулярно убирают, все расходники меняют, но при этом со мной не пересекаются».

Есть и такое мнение:

«Если уборка по запросу приведет к удешевлению услуг, я за. Если же нет, то с какой стати на это соглашаться?»

А один из комментаторов обращает внимание на то, что потребность в уборке зависит от того, какой отель – курортный или городской. «В пляжной гостинице мне нужно, чтобы каждый день протирали пол от песка, меняли постельное белье. А вот в городской не всегда есть необходимость в ежедневном клининге». Кроме того, по мнению нашего подписчика, были бы актуальны онлайн-приложения отелей, через которые гость может не только забронировать ресторан, заказать еду в номер, а еще и высказать пожелания по уборке – как часто ее делать и в какие часы. Кстати, идея встретила одобрение и других участников опроса.

Напомним, острый кадровый голод в этом году испытывают гостиницы Сочи. В некоторых отелях горничным