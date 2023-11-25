В МЧС рассказали, как не потеряться в горах и лесу зимой

В холодное время года погода непредсказуема, поэтому любая длительная прогулка и тем более поход в лес или горы может закончиться трагедией.

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Надеяться на сотовую связь — не лучший вариант. Как готовиться к путешествию, какие правила безопасности необходимо знать отдельным туристам и тургруппам, разбиралась «Парламентская газета».

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Любой поход в горы и лес стоит планировать заранее, даже если это вроде бы несложный однодневный маршрут. Если его организует турфирма или отдельный инструктор, стоит изучить отзывы об организации и убедиться в туристическом опыте проводника. Например, его можно попросить рассказать о проведенных походах, уточнить информацию о групповом и личном снаряжении, поведении в опасных ситуациях. Лидер группы должен знать технику безопасности, уметь оказывать первую помощь и обладать навыками выживания, отметил спасатель отряда Центроспас, спасатель международного класса, заслуженный спасатель РФ Дмитрий Коринный.

«Довериться неопытным людям значит заведомо рисковать своей жизнью», — добавил он.

Лучше выбрать маршрут по своим силам. А перед тем, как отправиться по более сложному, необходимо иметь опыт участия в более простых. Приобретение туристического опыта должно быть постепенным, лучше делать это в туристических клубах. Там системно обучают различным необходимым навыкам: прокладке маршрута, оказанию первой помощи, ориентированию, поведению в ЧС и другому.

«Для зимних походов самое важное — уметь быстро организовать защиту от холода, ветра и снега. В список необходимого снаряжения могут входить: спальник, туристический коврик, дополнительная теплая одежда, запас еды, термос с горячим напитком, спички, нож, свисток. Пригодится умение разжигать костер в мороз и снегопад», — рассказал Коринный.

Перед походом необходимо изучить маршрут, его сложные и опасные участки, а также основные ориентиры на пути: вершины, ущелья, озера, реки, а также дороги, линии электропередачи, постройки, необычные одиночные деревья и валуны. Если это не одиночный поход, важно не отставать от группы и не упускать людей из виду. И не срезать углы на пересечении лесных дорог, предостерег спасатель.

В походе нужно минимизировать риски. Например, не выходить на маршрут при плохой видимости и плохой погоде. И тем более отказаться от восхождений. Также рассчитывать время на маршрут нужно с учетом сил всех участников похода, обратил внимание Коринный.

Перед походом обязательно следует проинформировать территориальные органы МЧС о маршруте. Это можно сделать на официальном сайте ведомства. Сообщить о путешествии стоит и своим родственникам, а также передать контакты инструктора или проводника, время отправления и возвращения. Так потерявшихся туристов смогут быстрее начать искать спасатели.

Вне зоны доступа

Если во время похода кто-то из группы потерялся, его поиск нужно организовать немедленно. Часть группы организует временный лагерь с защитой от ветра и холода, часть — уходит искать потеряшку. Зимой при наличии следов сделать это несложно, отметил спасатель.

«Если отстали от группы сами — ни в коем случае не уходите с основной лыжни. По возможности продолжайте движение, если нет возможности — защититесь от ветра и мороза и ждите помощи. Если потерялись и не знаете куда идти, вспоминайте особенности маршрута. Иногда можно выйти к цивилизации на шум машин, голоса людей, гудки поезда», — рассказал о вариантах действий Коринный.

Если есть связь, нужно позвонить лидеру группы или спасателям по номеру 101, 112 и действовать по их инструкции. Иногда для лучшей связи можно попробовать подняться на возвышенность или залезть на дерево. Если дозвониться до спасателей не удалось, лучше оставаться на месте и ждать помощи. При этом важно защищаться от ветра и холода, если есть возможность — развести костер.

Если же о путешествии никто не предупрежден или турист уверен в своих силах и знании местности, ему следует выдерживать направление и идти, ориентируясь на известные и заметные объекты: горные массивы, реки, линии электропередачи, железную дорогу, газопровод.

Двигаться ночью обычно нецелесообразно. Поэтому к наступлению темноты нужно подготовиться — организовать защиту от ветра и холода для отдыха и сна. Можно выкопать пещеру в снегу, сделать шалаш или навес, подготовить место ночлега из лапника и запастись дровами, сухими ветками для костра, чтобы их хватило до утра.

Быстро, но без рисков

Если родственник или друг отправился на прогулку в горы, лес или в полноценный поход, рассказал о его длительности и слишком долго не выходит на связь, нужно сразу же обращаться в территориальные органы МЧС или по номеру экстренных служб 101 или 112.