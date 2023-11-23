Самолет на экотопливе впервые перелетел океан

Двухмоторный самолет массой 42,9 тонн, способный развивать скорость более 1000 км/ч, преодолел расстояние около 6,7 тыс. км за 6 часов 56 минут (обычный трансатлантический перелет длится в среднем от 6 до 9 часов). Борт вылетел из города Саванна на восточном побережье США и приземлился в аэропорту Фарнборо в Великобритании.

Использованное для перелета синтетическое топливо произведено компанией, которая уже специализируется на экологичном топливе — World Energy. Оно полностью состояло из переработанных эфиров и жирных кислот. Его углеродные выбросы как минимум на 70% ниже, чем у обычного реактивного топлива на основе углеводородов — и это снижает влияние на климат. Кроме того, в этом топливе практически нет веществ, придающих топливу характерный запах, а это снижает содержание серы и не вредит качеству воздуха.