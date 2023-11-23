Самолет на экотопливе впервые перелетел океан
Бизнес-джет Gulfstream G600 стал первым самолетом, который перелетел через Атлантический океан только на экологическом авиационном топливе (SAF), сообщила авиастроительная компания Gulfstream Aerospace Corp (США).
Двухмоторный самолет массой 42,9 тонн, способный развивать скорость более 1000 км/ч, преодолел расстояние около 6,7 тыс. км за 6 часов 56 минут (обычный трансатлантический перелет длится в среднем от 6 до 9 часов). Борт вылетел из города Саванна на восточном побережье США и приземлился в аэропорту Фарнборо в Великобритании.
Двигатели, которые позволили осуществить перелет, изготовлены канадской компанией Pratt & Whitney Canada, которая поставляет двигатели для производства бизнес-джетов Gulfstream.
Использованное для перелета синтетическое топливо произведено компанией, которая уже специализируется на экологичном топливе — World Energy. Оно полностью состояло из переработанных эфиров и жирных кислот. Его углеродные выбросы как минимум на 70% ниже, чем у обычного реактивного топлива на основе углеводородов — и это снижает влияние на климат. Кроме того, в этом топливе практически нет веществ, придающих топливу характерный запах, а это снижает содержание серы и не вредит качеству воздуха.
«Данные, собранные в ходе этого продолжительного полета, помогут оценить возможность перелетов с перспективными возобновляемыми видами топлива с низким содержанием ароматических соединений, особенно при низких температурах и на дальние расстояния», — отмечается на сайте Gulfstream.