Зачем ехать на морской курорт зимой

Наверняка каждый из нас хоть раз был на море летом. Съедал кило сочных персиков на ужин, катался на гидроскутере и плескался в тёплой воде. А между тем, зимой на море ничуть не хуже и тоже есть, чем заняться. Вот пять причин отправиться в путешествие с декабря по февраль – даже несмотря на дожди и температуру в +15+17 градусов.

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Пейзаж. Море, зачастую замерзающее только у берегов, кажется манящим и таинственным. На прогулку по набережной одевайтесь как можно теплее – не студитесь. Вдыхайте полной грудью – воздух, насыщенный йодом, благотворно влияет на организм.

Забота о здоровье. Некоторые санатории и дома отдыха работают и зимой в том числе. Есть возможность поправить неполадки в организме морской солью и водой, минеральными источниками. Зимой следует отправляться к морю тем, кому противопоказано по тем или иным причинам солнце.

Туристы. Точнее, их небольшое количество. Добро пожаловать, если вы интроверт. Кроме того, без труда можно приобрести билеты, что немаловажно.

Цены. На билеты, путёвки и проживание они, как правило, гораздо ниже, чем летом. Можно даже забронировать апартаменты в отеле, который вы в тёплое время года позволить себе не могли.