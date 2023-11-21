Можно ли получить шенгенскую визу по старой фотографии

«Миссия провалена» – с такими мыслями ждет ответа от итальянского консульства одна из туристок в эти дни. Казалось бы, собрала полный пакет документов со всеми подтверждениями поездки, бронями отелей, финансовыми гарантиями – живи и радуйся, но нет. К заявлению она приложила фотографию пятилетней давности.

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Первоначально эта идея казалась неплохой – снимок все равно лежит без дела, да и вышла там заявительница здорово, что для женщин особенно важный момент. Однако когда документы уже были в консульстве, туристка обнаружила, что подавала итальянцам ровно ту же фотокарточку 5 лет назад.

«Я тупанула. Казалось, нигде не использовала такую, а потом открываю старый паспорт – и на тебе…» – делится волнениями туристка в соцсетях.

Журналист TourDom.ru обратился к экспертам, чтобы разобраться в этой ситуации. С точки зрения буквы закона такой снимок не соответствует предъявляемым требованиям.

«По законодательству РФ возраст лица на фотографии на документы должен соответствовать его возрасту, и это лицо должно быть явно узнаваемым», – говорит юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Однако в случае с консульствами стоит рассматривать не только местные законы, но и те правила, которые установлены в странах, выдающих документы. Как говорят визовики, исходя из практики, получить визу по такому снимку шанс есть, но проблем тут две. Согласно правилам визовых центров, во-первых, фото должно быть свежее, не более полугодовой давности. Во-вторых, в требованиях прописано правило, что фото должно быть ранее нигде не использованным.