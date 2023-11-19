Юрист Вайнберг рассказала, как уйти в отпуск сразу на 28 дней

Работник может уйти в отпуск сразу на 28 дней, если не подписал внутренние ограничительные документы от работодателя. Такое право ему предоставляет Трудовой кодекс РФ. Об этом напоминает юрист Наталья Вайнберг.

Юрист рассказала, как уйти в отпуск сразу на 28 дней
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«Закон не содержит запрета того, чтобы работник отгулял весь отпуск сразу, но вряд ли такую инициативу поддержит работодатель. Кроме того, правила ухода в отпуск могут быть установлены в трудовом договоре или в локальных нормативных актах вашего работодателя», – подчеркивает юрист.

Поэтому при приеме на работу важно внимательно просматривать все документы, которые вы подписываете, в том числе те, которые регламентируют право на будущий отпуск.

«При наличии у вас желания уйти на все 28 дней и отсутствии дополнительных соглашений с работодателем о разделении отпуска на части работодатель обязан отпустить вас на все 28 дней. Отказ является нарушением закона», – цитирует Наталью Вайнберг «RT».

Важно помнить, что право на отпуск в 28 дней возниает у сотрудника после года работы у конкретного работодателя, а не со сменой календарного года.

На практике многое зависит от взаимоотношений сотрудника и его непосредственного руководства. Если отношения налажены, то длительным отпускам не препятствуют.