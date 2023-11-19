Юрист рассказала, как уйти в отпуск сразу на 28 дней

Работник может уйти в отпуск сразу на 28 дней, если не подписал внутренние ограничительные документы от работодателя. Такое право ему предоставляет Трудовой кодекс РФ. Об этом напоминает юрист Наталья Вайнберг.

«Закон не содержит запрета того, чтобы работник отгулял весь отпуск сразу, но вряд ли такую инициативу поддержит работодатель. Кроме того, правила ухода в отпуск могут быть установлены в трудовом договоре или в локальных нормативных актах вашего работодателя», – подчеркивает юрист.

Поэтому при приеме на работу важно внимательно просматривать все документы, которые вы подписываете, в том числе те, которые регламентируют право на будущий отпуск.

«При наличии у вас желания уйти на все 28 дней и отсутствии дополнительных соглашений с работодателем о разделении отпуска на части работодатель обязан отпустить вас на все 28 дней. Отказ является нарушением закона», – цитирует Наталью Вайнберг «RT».

Важно помнить, что право на отпуск в 28 дней возниает у сотрудника после года работы у конкретного работодателя, а не со сменой календарного года.