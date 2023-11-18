«Россия» готова выделять пассажиру 15 листов туалетной бумаги за рейс

Авиакомпания «Россия» предусмотрела не более 15 листов туалетной бумаги на пассажира за один рейс. Это следует из внутренней документации перевозчика, с которой ознакомились журналисты.

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Согласно регламенту, во время перелета продолжительностью до 3 часов на путешественника закладывается не более 6 перфораций. Если время в пути составляет от 3 до 6 часов – 9 листов, от 6 до 8 – 12, более 8 – до 15 кусочков туалетной бумаги.

Также в авиакомпании посчитали и расход бумажных полотенец. На рейсах небольшой дальности пассажиру положено не более 4 листов, средней – 6–8, а при длительных перелетах – максимум 10 отрывных кусков.

В «России» уже прокомментировали утекшую в интернет документацию. В перевозчике пояснили, что при расчете расхода санитарно-гигиенических средств опирались на многолетний опыт работы. Так что цифры вполне оправданы и указанного количества туалетной бумаги достаточно.

«Пассажирам рейсов авиакомпании "Россия" доступно всё необходимое для комфортного перелета», – резюмировали в пресс-службе.