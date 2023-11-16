Тайский массаж – это традиционный вид массажа, который берет свое начало в Таиланде. Он отличается от привычных нам видов массажа тем, что в нем задействованы не только руки массажиста, но и локти, колени и ноги.

Перед тем как пойти на тайский массаж в Таиланде, важно выбрать проверенного специалиста с лицензией. Это гарантирует профессиональный подход и исключает риски получить травму.

Нужно остерегаться массажистов, которые предлагают свои услуги на улице или на пляже – у них часто нет медицинского образования.