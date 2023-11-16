Бортпроводники рассказали, как распределяют свободные места в первом классе

Экс-бортпроводник с 16-летним стажем Трей Антуан в беседе с The Sun рассказал об аспектах процесса распределения мест в первом классе.

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Он заявил, что внешний вид и стиль одежды не повысят класс обслуживания в самолете. Также чрезмерное дружелюбие к авиаперсоналу не может обеспечить переход из эконома. Однако одетый в шикарную одежду путешественник может «рассчитывать на бесплатный бокал спиртного», заявил Антуан.

Его коллеги добавили, что у бортпроводников нет права выбора, кому отдать заветное место в первом классе. А если раздавать их по своей прихоти, то компания сочтет это нарушением правил и может уволить сотрудника.

Стюардесса Вини ДиДжеронимо отметила, что пассажиры всегда могут рассчитывать на некоторые выгоды, даже если повышение класса обслуживания не дали.

На рейсах дальнего следования авиаперевозчики соблюдают жесткую систему обновления класса обслуживания, и бортпроводники не могут самостоятельно распределять пассажиров по категориям обслуживания.