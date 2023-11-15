Как проверить турагента и не нарваться на мошенников
Поиск туристической компании, которая сделает ваш отпуск максимально комфортным, — задача непростая. Хорошо, если можно обратиться к кому-то по рекомендации, но что делать, если такой возможности нет?
Руководитель туристического агентства Alilove Travel Ирина Алифанова рассказала "Рамблеру", на что обратить внимание при выборе туроператора и как не нарваться на мошенников.
Для начала давайте разберемся, кто такой турагент и кто такой туроператор. Туроператор – это юридическое лицо, которое формирует турпродукт. У него заключены договора с различными перевозчиками, отелями, страховыми компаниями. Сведения о нем всегда можно проверить в Едином федеральном реестре туроператоров. Турагент - это организация или индивидуальный предприниматель, который занимается продажей турпродукта, который сформировал туроператор. Самозанятым он быть не может.Ирина АлифановаРуководитель туристического агентства Alilove Travel
Как проверить турагента?
- В первую очередь необходимо обратить внимание на социальные сети турагента. Смотрим профиль, читаем отзывы, обращаем внимание на наличие сертификатов о повышении квалификации, какие мероприятия посещает: туристические выставки, рекламные туры и так далее. Таким образом вы сможете убедиться в компетентности турагента и его знаниях об актуальной информации на туристическом рынке. Дополнительным плюсом будет наличие сайта у турагента и отзывов в известных поисковых системах.
- Не стесняйтесь спросить ИНН и номер в Едином федеральном реестре туристических агентств. Он обязательно должен быть. По нему вы сможете увидеть список всех туроператоров, с кем работает турагент.
- Перед покупкой тура уточните, какой пакет документов вам предоставит турагент. В него обязательно должны входить: договор о реализации турпродукта, в котором будет содержаться вся информация о вашем путешествии, сведения о турагенте и туроператоре; кассовый чек (может быть в электронном виде). При оплате проверьте реквизиты. Это должно быть именно то юридическое лицо, с кем вы заключили договор; номер заявки. По нему вы сможете проверить действительно ли ваш тур забронирован. Для этого вам нужно зайти на официальный сайт туроператора, где во вкладке «Туристам» можно выполнить проверку. У некоторых туроператоров заявка отображается только после полной оплаты. В случае, если вы оформили тур по раннему бронированию, можно позвонить по номеру, указанному на официальном сайте туроператора и уточнить, существует ли такой заказ.