Как проверить турагента и не нарваться на мошенников

Для начала давайте разберемся, кто такой турагент и кто такой туроператор. Туроператор – это юридическое лицо, которое формирует турпродукт. У него заключены договора с различными перевозчиками, отелями, страховыми компаниями. Сведения о нем всегда можно проверить в Едином федеральном реестре туроператоров. Турагент - это организация или индивидуальный предприниматель, который занимается продажей турпродукта, который сформировал туроператор. Самозанятым он быть не может.

Ирина Алифанова Руководитель туристического агентства Alilove Travel