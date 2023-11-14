Какие вещи туристы чаще всего забывают в гостиницах

В 2023 году каждый пятый российский турист забывал что-либо в гостинице во время своего отпуска. Таковы данные исследования, результаты которого приводит РИА «Новости». О том, что чаще всего забывают забрать из отелей – в материале «ФедералПресс».

© katemangostar/Freepik

Кто чаще всех забывает вещи в гостиницах

Видео дня

По данным совместного исследования экспертов сервиса бронирования «Отелло» и медиахолдинга Rambler&Co, которые провели опрос среди десятков тысяч туристов из России, каждый пятый респондент забывал свои вещи на отдыхе однажды или пару раз, а один процент опрошенных даже три раза в жизни.

Удивительно, но еще один процент туристов признался, что «постоянно что-то оставляет в отелях», сообщают аналитики.

Исходя из полученных данных, чаще всего от этой проблемы страдают мужчины – 67 процентов опрошенных, которые забывают свои вещи, мужского пола. Интересно отметить, что путешественники, размещающиеся в номере с коллегами, оставляют меньше предметов в гостиницах. Возможно, это связано с тем, что они более организованны и вместе следят за вещами друг друга.

Треть постояльцев, останавливающихся в комнате с партнером или супругом, также признались, что время от времени забывают что-то в отелях. Эти россияне, вероятно, расслабляются и возлагают обязанность следить за общим багажом на партнера или супруга.

Что туристы оставляют в отелях

Во время опроса каждый пятый гость признался, что, возвращаясь домой после отпуска, оставлял предмет одежды или обуви на курорте.

Зарядные устройства теряют 18 % туристов, туалетные принадлежности – 11 %, мобильные устройства – 7 %. Четыре процента туристов забывают зубные щетки и паспорта.

Реже всего гости отелей оставляют в номерах лекарства – на них приходится всего 1 % ответов.

Эксперты пишут, что туристы оставляют даже новые сумки и автомобили. Например, у гостиничного комплекса на Алтае гость забыл внедорожник Lexus. Сотрудники нашли его на парковке после того, как семья выехала из отеля. Мужчина вспомнил о своей ошибке только после звонка в службу поддержки, когда понял, что они с женой приехали на двух автомобилях, а уехали на одном. Автомобиль забрали только через несколько дней.

«Однажды спортсмены выехали из отеля, забыв в специальной комнате для хранения свое снаряжение стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Они вспомнили о нем уже в аэропорту. Пришлось отправлять снаряжение почтовой службой в другой город», – рассказал менеджер сочинского отеля.

Отметим, что не все гости возвращаются за забытыми в гостиницах вещами.