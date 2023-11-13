Новый дорожный знак появится в России: что он будет означать
Новый дорожный знак предложили создать в России. С соответствующей инициативой обратился комитет Московской Торгово-промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем. Под руководством президента Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева были сформированы новые инициативы развития кемпингов в РФ.
«Наша инициатива позволит автотуристам получить больше информации о кемпинге, иметь возможность успешно планировать свой маршрут, – говорит о важности внедрения нового знака руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Лобарев. – Автотуристам нужен удобный комфортный и безопасный отдых на машине, а владельцам кемпинга хотелось бы понимать условия, критерии, по которым им следует развивать бизнес. Это давно работает за рубежом. Наш российский автотуризм тоже должен подняться на эту высоту».
Он также добавил, что внедрение знака будет возможно после утверждения его соответствующими законодательными органами федерального уровня.
«Одобряю планомерный и внимательный подход Ассоциации к разработке концепции автотуризма, он требует кропотливой работы с документами. Все чиновники говорят о дефиците мест размещения туристов в российских регионах. Производство автодомов, обустройство автомобильных кемпингов – это важная задача по решению назревших проблем. Надеюсь до конца года обсудить ее с представителями Минэкономразвития РФ», – сообщила замруководителя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Наталья Костенко.