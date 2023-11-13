Новый дорожный знак появится в России: что он будет означать

«Наша инициатива позволит автотуристам получить больше информации о кемпинге, иметь возможность успешно планировать свой маршрут, – говорит о важности внедрения нового знака руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Лобарев. – Автотуристам нужен удобный комфортный и безопасный отдых на машине, а владельцам кемпинга хотелось бы понимать условия, критерии, по которым им следует развивать бизнес. Это давно работает за рубежом. Наш российский автотуризм тоже должен подняться на эту высоту».