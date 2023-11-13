Специалисты сервиса Tutu.ru рассказали, как собрать чемодан для осеннего и зимнего путешествия. Возглавляет топ-10 советов рекомендация брать не менее двух пар обуви. Кроссовки и ботинки занимают много места в чемодане, но вторая пара может пригодиться, если первая намокнет, порвется или натрет ноги.Также эксперты советуют составлять многослойные комплекты: надевать тонкие куртки или свитеры на пуговицах под верхнюю одежду.

© Нижегородская правда

«Если будет тепло, их легко можно снять, а в холодные дни такие вещи обязательно согреют. Верхняя одежда пусть тоже будет удобной и функциональной — например, вместо длинного пальто лучше взять куртку, которая сочетается и с классическим костюмом, и с тренировочными штанами», — отмечают специалисты.

Также рекомендуют заменить зонт дождевиком, сворачивать вещи в рулон, а не складывать стопками и положить в ручную кладь куртку или теплую кофту, особенно ели предстоит перелет из теплой страны в холодную. Эксперты не советуют экспериментировать со стилем и брать много новых вещей в путешествие.

В косметичку стоит положить питательный крем для лица и рук, а в аптечку — противовоспалительные препараты, таблетки от боли в горле и пластыри.

Среди других советов — брать больше нижнего белья и футболок, завести отдельные для поездок зубную щетку и расческу, а также захватить с собой шоппер или маленькую сумку.